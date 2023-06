L’acteur fait le point sur sa santé après une opération au trou de la serrure et dit « promesse de lutter contre la douleur »

L’acteur populaire Prithviraj Sukumaran s’est récemment blessé alors qu’il effectuait des cascades pour son prochain film Vilayath Buddha. L’acteur a subi des blessures à la jambe et a dû subir une opération chirurgicale.

Mardi, Prithviraj Sukumaran s’est rendu sur Instagram et a fait le point sur sa santé. Il a écrit : « Bonjour ! Alors oui… J’ai eu un accident pendant le tournage d’une séquence d’action pour Vilayath Buddha. Heureusement, je suis entre les mains d’experts qui ont effectué une chirurgie du trou de serrure et je récupère maintenant. C’est du repos et de la physiothérapie à venir pendant quelques mois.





Il a ajouté: « Je ferai de mon mieux pour utiliser ce temps de manière constructive et je promets de lutter contre la douleur pour récupérer complètement et reprendre l’action dès que possible. Merci à tous ceux qui ont tendu la main et exprimé leur inquiétude et leur amour.

Parlant de son film Vilayath Buddha, il est réalisé par le cinéaste Jayan Nambiar. Plus tôt, Nambiar a aidé le défunt réalisateur Sachy dans le thriller 2020, Ayyappanum Koshiyum. Le film est une adaptation cinématographique du roman du même nom de GR Indugopan. Financé par Sandip Senan et Anish M. Thomas, le film verra Anu Mohan, Priyamvada Krishnan, Tejeenthan Arunasalam et Shammi Thilakan jouer des personnages clés.

Outre Vilayath Buddha, Prithviraj Sukumaran travaille également sur Aadujeevitham. C’est l’un des drames les plus ambitieux de la carrière de l’acteur et s’inspire du roman à succès de Benyamin du même nom.

Blessy a réalisé le film avec Najeeb Muhammad, Jimmy Jean-Louis et Ibrahim Khadiri en tant que protagonistes. Amala Paul, Robin Das, Shobha Mohan, Rik Aby, Nazer Karutheni et Akef Najem forment la distribution auxiliaire.

En plus de cela, Prithviraj Sukumaran sera également vu dans la prochaine aventure de Bollywood, « Bade Miyan Chote Miyan ». Il a été enrôlé en tant qu’antagoniste principal, Kabir, dans le film mettant en vedette Akshay Kumar et Tiger Shroff en tant que personnages principaux.

De plus, la suite très attendue de Prithviraj Sukumaran, L2: Empuraan, devrait également être diffusée sous peu. Il sera vu partager l’espace d’écran avec la superstar Mohanlal dans le deuxième volet du thriller d’action 2019, Lucifer.