L’acteur Evan Peters est resté dans le personnage de Jeffrey Dahmer pendant des mois pour se préparer au rôle

L’acteur Evan Peters a déclaré qu’il était “terrifié” à l’idée de jouer le tueur en série Jeffrey Dahmer dans la série Netflix “Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story”.

“J’ai vraiment fait des allers-retours pour savoir si je devais le faire ou non. Je savais que ça allait être incroyablement sombre et un défi incroyable”, a déclaré Peters lors d’un panel samedi.

Le panel comprenait également le cinéaste Ryan Murphy et les co-stars Niecy Nash et Richard Jenkins.

Peters a expliqué qu’il avait regardé l’interview de Dahmer en 1994 sur “Dateline” pour “plonger dans la psychologie de ce côté extrême du comportement humain”.

RYAN MURPHY DIT QU’IL A ATTEINTÉ ’20 DES FAMILLE ET AMIS DES VICTIMES’ POUR LA SÉRIE ‘DAHMER’

Selon Murphy, Peters avait porté des poids en plomb autour de ses bras et des ascenseurs dans ses chaussures pendant les quatre mois de préparation et les six mois de tournage du film pour imiter le physique de Dahmer.

Il “est resté essentiellement dans ce personnage, aussi difficile soit-il, pendant des mois”, a déclaré Murphy.

Peters a déclaré que Dahmer “a un dos très droit. Il ne bouge pas ses bras quand il marche, alors j’ai mis des poids sur mes bras pour voir ce que ça faisait.”

“Je portais les chaussures du personnage avec des ascenseurs, son jean, ses lunettes, j’avais une cigarette à la main à tout moment”, a déclaré Peters. “Je voulais que tous ces trucs, ces choses extérieures, soient une seconde nature quand nous tournions, alors j’ai regardé beaucoup de séquences et j’ai aussi travaillé avec un entraîneur de dialecte pour baisser sa voix. La façon dont il parlait, c’était très distinct et il avait un dialecte.”

LES BARRES LGBTQ DE MILWAUKEE INTERDIT AUX CLIENTS DE PORTER DES COSTUMES DE JEFFREY DAHMER

“Alors je suis aussi parti et j’ai créé ce composite audio de 45 minutes, ce qui m’a été très utile”, a-t-il poursuivi. “J’écoutais cela tous les jours, dans l’espoir d’apprendre ses schémas de discours, mais vraiment, dans le but d’essayer d’entrer dans son état d’esprit et de comprendre que chaque jour que nous tournions. C’était une recherche exhaustive, essayant de trouver des moments privés , des moments où il ne semblait pas gêné, vous pouviez donc avoir un aperçu de la façon dont il se comportait avant ces entretiens et d’être en prison.”

Nash a noté qu’elle avait approché Peters au début du tournage pour lui dire bonjour et s’est rendu compte qu’il était “dans son processus”.

LES BANDES DE L’AVOCAT DE JEFFREY DAHMER ENTENDU DANS LE DOCUMENT CHOQUANT DE NETFLIX

“Je voulais respecter cela et je voulais le garder là-bas”, a-t-elle déclaré. “J’ai beaucoup prié pour vous, pour de vrai, parce que c’est lourd. Et quand vous restez dedans et que vous êtes attaché au matériau, comme l’os à la moelle, votre âme est troublée à un moment donné. Et je pouvais le voir fatigué. J’ai juste dit: “Eh bien, je vais juste m’assurer de le garder dans mes prières, parce que c’est beaucoup et il veut lui rendre justice.”