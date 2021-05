L’acteur et réalisateur prolifique Norman Lloyd décède à 106 ans | Nouvelles des gens

LOS ANGELES: L’acteur, producteur et réalisateur américain Norman Lloyd, dont la carrière de plus de 80 ans comprenait des collaborations avec des légendes telles que Charlie Chaplin et Orson Welles, est décédé à l’âge de 106 ans, a rapporté mardi Variety and Deadline Hollywood.

Variety a déclaré que l’ami et collègue producteur de Lloyd, Dean Hargrove, avait confirmé le décès, affirmant que Lloyd était décédé mardi à son domicile à Los Angeles. Deadline Hollywood a déclaré qu’il était mort dans son sommeil.

Reuters n’a pas pu confirmer la nouvelle de manière indépendante.

Lloyd a longtemps joué le rôle du Dr Auschlander, atteint de cancer, dans le drame télévisé de l’hôpital « St. Elsewhere » dans les années 1980.

Sa dernière apparition au cinéma en tant qu’acteur était dans la comédie torride de 2015 «Trainwreck», mettant en vedette Amy Schumer et réalisée par Judd Apatow.

« (Lloyd) a illuminé le plateau à chaque instant où il était dessus », écrivait Apatow dans Vanity Fair à l’époque.

Le travail cinématographique de Lloyd comprenait également « The Age of Innocence » de Martin Scorsese en 1993 et ​​le rôle du directeur face à Robin Williams dans le film de 1989 « Dead Poets Society ».

Dans le documentaire de 2007 «Who Is Norman Lloyd», le producteur de télévision Tom Fontana, qui a travaillé avec lui sur «St. Ailleurs », a décrit Lloyd comme une combinaison de Peter Pan et Father Time.

C’était une histoire ambulante de divertissement. Avec ses manières érudites, il aimait divertir le public avec des histoires de ses matchs de tennis réguliers avec Chaplin, ses amitiés avec Gregory Peck et Alfred Hitchcock, travaillant avec le réalisateur français Jean Renoir et l’actrice Ingrid Bergman et donnant à Stanley Kubrick l’un de ses premiers emplois au cinéma.

Lloyd est allé si loin en arrière qu’il apparaît dans les premières images survivantes de la télévision américaine – un segment de « The Streets of New York » de 1939. C’était son premier crédit d’écran.

Il n’a abandonné le tennis qu’après avoir chuté à 100 ans et conduisait toujours à 99 ans.

Lloyd et son épouse Peggy ont eu deux enfants et ont été mariés pendant 75 ans jusqu’à sa mort en 2011 à 98 ans.

Lloyd est né Norman Perlmutter le 8 novembre 1914 à Jersey City, New Jersey, et a grandi dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Sa mère l’a emmené dans des pièces de théâtre à Broadway et lui a inculqué un amour du jeu d’acteur qu’il a commencé à poursuivre en tant que garçon dans des émissions locales. Il était encore adolescent lorsqu’il a abandonné l’Université de New York pour se divertir à plein temps.

Il a fait ses débuts à Broadway en 1935 et l’année suivante est apparu dans une mise en scène de « The Crime », qui a été réalisé par Elia Kazan et comprenait également Peggy Craven, qu’il épouserait.

Lloyd a rejoint le Mercury Theatre, fondé par Welles et John Houseman, à temps pour ses débuts en 1937, « Caesar », une mise à jour de « Julius Caesar » de Shakespeare avec un ton antifasciste alors qu’Adolf Hitler poussait le monde à la guerre.

Welles a emmené Lloyd et le reste de la troupe à Hollywood avec des plans pour un film basé sur le roman «Heart of Darkness». Lorsque le projet s’est effondré, Lloyd est retourné à New York. Cela a irrité Welles et a sans aucun doute coûté à Lloyd une chance d’être dans le prochain projet de Welles, le vénéré «Citizen Kane».

Au lieu de cela, Lloyd est allé travailler avec Hitchcock, ce qui a conduit à ses débuts au cinéma en 1942 dans « Saboteur », dans lequel son espion nazi, le personnage principal, meurt dans une scène mémorable – tombant du bras levé de la Statue de la Liberté.

Ce rôle a conduit à une longue relation avec Hitchcock, notamment en jouant un patient mental dans « Spellbound » avec Peck et en tant que producteur exécutif et directeur de la populaire émission de télévision « Alfred Hitchcock Presents » dans les années 1950 et 1960.

Hitchcock a embauché Lloyd malgré les inquiétudes du studio concernant ses liens avec le théâtre de gauche de New York et Hollywood à un moment où de telles connexions ont conduit les artistes à se retrouver sur la liste noire anticommuniste.

Lloyd a connu Chaplin pour la première fois sur le court de tennis dans les années 1940 et a joué un rôle clé dans « Limelight », le film de Chaplin de 1952 sur un comédien échoué et un danseur suicidaire, qui mettait également en vedette Buster Keaton.

Dans les années 1950, Lloyd a réalisé une série télévisée en cinq épisodes, « Mr. Lincoln » sur le président Abraham Lincoln – un projet sur lequel il a donné à un jeune Stanley Kubrick son premier travail de film substantiel.

Après quelques années de jachère, la carrière de Lloyd a repris dans les années 1980 avec « St. Elsewhere » et des rôles télévisés récurrents dans « Wiseguy », « Murder, She Wrote » et « The Practice ». En 2010, il avait une place dans la sitcom « Modern Family ».