L’acteur et critique de cinéma télougou Kathi Mahesh succombe à ses blessures, Tollywood pleure sa disparition

L’acteur populaire telugu, critique de cinéma, analyste politique, satiriste et intellectuel dalit Kathi Mahesh est décédé samedi dans un hôpital de Chennai alors qu’il était soigné pour des blessures subies dans un accident il y a quinze jours dans le district de Nellore d’Andhra Pradesh.

« Choqué et attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Kathi Mahesh. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Que son âme repose en paix ! Om Shanti », a déclaré l’acteur de Tollywood Manchu Manoj.

Sudheer Babu, un autre héros jeune et en devenir de l’industrie cinématographique telugu, a déclaré que la disparition de Mahesh avait été un choc.

Le 26 juin, Mahesh, originaire du district de Chittoor, a eu un accident lorsque sa voiture a heurté un camion porte-conteneurs à l’arrière.

Beaucoup pensaient que le critique de cinéma survivrait, mais il a succombé à ses blessures.

Mahesh était un critique virulent de l’acteur-politicien et fondateur du parti Janasena Pawan Kalyan et était connu pour ses commentaires et observations sur divers sujets.

L’université d’Hyderabad avait joué dans plusieurs films et avait récemment fait campagne pour le YSRCP au pouvoir dans le sondage parlementaire de Tirupati.

En tant qu’intellectuel de la communauté dalit, Mahesh faisait régulièrement campagne et délibérerait pour leurs droits et leur protection.