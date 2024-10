L’acteur et cinéaste canadien dénonce la culture du transport en commun de cette ville

La récente visite sur la côte Ouest d’une artiste, acteur et cinéaste canadien a été rendue spéciale grâce à ce « doux » voyage en transit, et elle partage pourquoi sur les réseaux sociaux.

« En visitant Vancouver, j’ai remarqué quelque chose de spécial. Dans les transports en commun, chaque fois qu’un passager est sur le point de descendre d’un bus, il crie fort pour que le conducteur puisse entendre « MERCI ! » Tant de personnes se succèdent, comme un chœur continu d’appréciation🎶, surtout de la part des jeunes. Très gentil 💗 », a partagé Sook-Yin Lee sur son Facebook la semaine dernière.

Le CV de Lee est long et comprend un rôle principal dans le film acclamé par la critique. Bus court. Elle est également une ancienne animatrice de radio et de télévision bien connue de CBC Radio et de MuchMusic. Elle vient de North Vancouver et était apparemment en ville pour voir sa famille et ses amis.

Son message a reçu plus de 180 commentaires, et de nombreux Vancouvérois conviennent que c’est la chose polie à faire en descendant du bus.

«Je me souviens que cela m’avait vraiment marqué lorsque j’habitais là-bas. Je n’ai jamais vu cela dans d’autres grandes villes. Vous entendez des remerciements occasionnels, mais c’est littéralement un chœur de remerciements à Vancouver. C’est très unique et très doux… et très canadien 😄 », a déclaré une personne.

D’autres ont déclaré avoir entendu dire que c’était un moment fort pour de nombreux visiteurs de la région qui n’ont pas la même chose chez eux.

« Il y a quelques années, alors que je travaillais au centre-ville de Vancouver, j’ai rencontré un professeur australien qui était en ville pour passer un entretien pour un poste à l’UBC. Il a passé quelques jours ici à visiter la ville et était enthousiasmé par sa visite. Je lui ai demandé s’il espérait obtenir le poste. Sa réponse fut : « Je l’espère bien ; Je veux vivre dans une ville où les gens disent merci au chauffeur de bus’ », a commenté une personne.

Certains ont indiqué que ce n’était pas unique à Vancouver.

« Nous le faisons aussi à Victoria !!! Il existe un mouvement visant à rendre les transports en commun gratuits en Colombie-Britannique. ❤️ Nous savons que c’est essentiel et nous y accordons une très grande valeur, nous voulons donc qu’il soit entièrement financé de manière stable et accessible à tous », a partagé un autre.

« Est-ce que tout le monde ne fait pas ça ? Je vis en Saskatchewan et j’ai toujours fait ça aussi », a demandé une personne.

« Ce n’est pas seulement à Vancouver – nous le faisons aussi à Halifax », a déclaré un autre, ajoutant qu’Edmonton le faisait également.

Mais certains soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une culture qui s’étend d’un océan à l’autre.

« Je suis à Vancouver et je suis allé rendre visite à mes enfants à Montréal cet été — (ils y vivent maintenant). Je descendais du bus et j’ai failli crier « merci », mais je l’ai changé en « Merci », je ne le fais pas. Je me fiche de l’endroit où je suis – je pense que c’est une bonne chose à faire ! (Je n’ai jamais entendu personne à Montréal dire ça au chauffeur).»

« C’est vrai ! J’ai grandi à Tka’ronto et je n’ai jamais entendu personne remercier le chauffeur. Mais vivre sur la côte toutes ces années, c’est juste quelque chose que nous faisons… un acte de gentillesse très simple », a partagé un ancien résident de Toronto.

Une autre blague était que ce n’était absolument pas une chose aux États-Unis.

« Attendez… Vous voulez dire que les Américains ne font pas ça ?

« Quand j’ai déménagé à New York, j’ai découvert que ce n’était pas universel ! Je suis heureux d’être de retour à Vancouver où je peux remercier mon cœur canadien de tout mon cœur », a déclaré un autre.

Pensez-vous que c’est une affaire canadienne? Faites-le nous savoir dans les commentaires !