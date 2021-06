L’acteur et auteur légendaire William Shatner lancera une nouvelle émission sur RT America — RT USA News

WASHINGTON, 29 JUIN 2021— RT America est fier d’annoncer la première de « Je ne comprends pas », animé par l’acteur et auteur de renommée mondiale William Shatner.

« Je ne comprends pas » verra Shatner chercher à répondre à des questions fascinantes et opportunes qui piquent l’intérêt naturel de tout le monde, mais que les médias de l’establishment hésitent trop souvent à aborder.

De « devrais-je m’inquiéter des débris spatiaux qui tombent du ciel ? » à « sommes-nous seuls dans l’univers ? » à « qu’est-ce que la matière noire ? » à « Qu’y avait-il avant le Big Bang ? chaque épisode mettra l’acteur lauréat d’un Emmy et d’un Golden Globe face à face avec certaines des énigmes les plus déroutantes d’aujourd’hui.

Parlant de ses espoirs pour la série, Shatner a exprimé le sens universel et essentiellement humain de la curiosité qui informe l’éthique de la série.

« J’ai souvent réfléchi aux questions que nous devrions nous poser, mais ce n’est peut-être pas le cas. Combien y a-t-il de choses dans l’espace ? Quand j’y pense vraiment, je me rends compte que je ne comprends rien. Alors, je vais poser des questions que personne d’autre n’est à la télévision, et nous verrons si nous pouvons faire un voyage vers l’illumination ensemble », il a dit.

Le producteur exécutif de l’émission et le chef de la société Mikhail Solodovnikov a déclaré : « Nous sommes très fiers d’apporter le talent inimitable de William Shatner à notre réseau et plateforme numérique Portable.TV. C’est une émission pour l’intellectuel curieux qui préfère être éduqué que diverti par une émission de télévision. »

L’hôte de « Je ne comprends pas » William Shatner a joué le rôle emblématique du capitaine James T. Kirk dans la série télévisée originale « Star Trek », remportant plusieurs Golden Globes et Emmys ainsi que la NASA Distinguished Public Service Medal , et auteur de nombreux livres, dont les best-sellers du New York Times « The Ashes of Eden » et « The Return ». Ses mémoires de souvenirs sur la co-vedette de « Star Trek » Leonard Nimoy, « Leonard: My Fifty-Year Friendship with a Remarkable Man », ont reçu le Goodreads Choice Award 2016 pour la meilleure histoire et biographie.

La plateforme numérique Portable.TV est disponible sur Android, iOS, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Roku. LG Smart TV, Jio TV et Samsung Tizen.

Le premier épisode de « I Don’t Understanding » sera diffusé sur RT America le 12 juillet 2021.

