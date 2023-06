L’acteur est décédé à l’hôpital – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Traiter Williams – décédé à la suite d’un accident de moto le lundi 12 juin – était « alerte » et « répondait aux questions » directement après avoir été heurté par un véhicule et éjecté de son vélo, a déclaré un passant à la Courrier quotidien le mercredi 14 juin. Le passant, Matt Raphahnpossède Long Trail Auto, un magasin à côté du site de l’accident à Dorset, Vt. Il a dit qu’il se tenait devant son magasin lorsque l’accident s’est produit. « J’ai vu Treat voler dans les airs. Le pneu tournait toujours », se souvient-il. Matt a également déclaré que Treat, qui avait 71 ans, portait un casque.

L’accident s’est produit juste avant 17h00 sur la route 30 du Vermont, selon un communiqué de presse soumis par la police de l’État du Vermont. Le communiqué a révélé qu’un Honda Element 2008 tournait à gauche dans un parking lorsqu’il a heurté le Everwood moto Honda VT700c 1986 d’alun. « Williams n’a pas pu éviter une collision et a été éjecté de sa moto », a révélé l’enquête en cours. « Il a subi des blessures graves et a été transporté par avion au centre médical d’Albany à Albany, New York, où il a été déclaré mort. » Aucune accusation n’a été portée contre l’individu qui a frappé Treat, Ryan M. Kossau moment d’écrire ces lignes.

Le représentant de Treat, Barry McPhersona confirmé la nouvelle de sa mort inattendue lundi soir dans un communiqué à PERSONNES. « Il a été tué cet après-midi. Il tournait à gauche ou à droite [and] une voiture l’a coupé », a-t-il expliqué.

« Je suis juste dévasté. C’était le gars le plus gentil. Il était tellement talentueux », a poursuivi Barry. « C’était un acteur d’acteur. Les cinéastes l’adoraient. Il est le cœur d’Hollywood depuis la fin des années 1970. Il était vraiment fier de sa performance cette année. Il a été tellement content du travail que je lui ai offert. Il a eu une carrière équilibrée.

Bien qu’il jouait encore avant sa mort, Treat a apprécié sa vie tranquille dans le Vermont et l’a souvent présenté sur son compte Instagram. Quelques heures à peine avant d’être tué, il a partagé une photo et une vidéo illustrant sa vie tranquille dans sa ferme bien-aimée. La photo montrait sa vue alors qu’il était assis sur sa tondeuse à gazon: un champ d’herbe verte roulante et un hangar clôturé. La vidéo (vue ci-dessous) montrait quelques bâtiments blancs sur sa propriété, une clôture bordée d’arbres et un champ ouvert.

Plus Nouvelles des célébrités

Treat laisse dans le deuil sa femme depuis 35 ans, Pam Van Santet leurs deux enfants, Gill et Élie. En plus de EverwoodTreat est également apparu dans des émissions telles que Côtes de Chesapeake et Sang bleu. Ses autres projets notables incluent 1979 Cheveux et 1998 Profond En haussequi mettait en vedette Michelle Pfeiffer et Whoopi Goldberg.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Traitez les enfants de Williams : tout ce qu’il faut savoir sur les 2 enfants de la star d’Everwood, Gill et Elinor

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.