L’acteur emblématique de 98 ans est toujours « à la recherche d’un emploi »

Alors qu’il se rapproche du statut de centenaire, Dick Van Dyke poursuit son héritage de choix du bonheur et de leadership avec le sourire.

Van Dyke a répondu aux questions sur son avenir après sa victoire aux Creative Arts Emmy samedi, et lorsqu’on lui a demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de lui, l’acteur emblématique a eu une réponse facile.

« Pour rire », a déclaré la star de « Mary Poppins » en tenant son trophée pour le meilleur spectacle de variété pour son « Dick Van Dyke 98 Years of Magic », selon Magazine People« J’espère faire rire les gens pendant 75 ans. »

La victoire de Van Dyke samedi lui a valu de devenir le plus vieux lauréat d’un Creative Arts Emmy aux côtés de la légende de la comédie Norman Lear. Son épouse, Arlene Silver, a partagé un extrait de l’ovation debout que Van Dyke a reçue après avoir remporté le prix.

DICK VAN DYKE, 98 ANS, « NE PARVIENT PAS À COMPRENDRE » LE SECRET DE LA LONGÉVITÉ, MAIS DIT QU’UNE CHOSE EST ESSENTIELLE

Avec plus de sept décennies de succès dans l’industrie du divertissement, Van Dyke n’a toujours pas l’intention de ralentir.

L’acteur légendaire Dick Van Dyke, 98 ans, a toujours des objectifs de carrière et n’envisage pas de prendre sa retraite

L’acteur de « Chitty Chitty Bang Bang » a réfléchi un instant à sa carrière après avoir reçu son prix et a déclaré : « Je suis dans le métier depuis 75 ans. Je n’arrive pas à croire que je suis toujours là et que je joue encore ».

Il a fait une courte pause avant de montrer son sens de l’humour particulièrement vif. « Je cherche du travail si quelqu’un en a », a-t-il déclaré.

Lorsqu’il s’agissait de conseils qu’il donnerait aux jeunes acteurs de l’industrie, les réponses étaient simples.

« Il faut persévérer », a-t-il dit. « Il va y avoir des moments difficiles et beaucoup d’auditions… mais il faut persévérer. Soyez patient si vous avez confiance en vous, et il est très important de croire que vous pouvez y arriver. »

Son épouse, Arlene Silver, de 46 ans sa cadette et qui a travaillé comme productrice sur l’émission spéciale, l’a accompagné sur scène pour recevoir le prix.

« La jeune femme qui a reçu ce prix, vous pensez peut-être au mot népotisme et je le comprendrais, mais cette femme a obtenu le poste toute seule en tant que productrice de l’émission spéciale Dick Van Dyke parce qu’elle me connaît par cœur, et sait comment je travaille, et ne supporte aucune insolence de qui que ce soit », a déclaré Van Dyke

