L’acteur Edward Norton apprend que Pocahontas est sa 12e arrière-grand-mère – National

L’acteur et cinéaste hollywoodien Edward Norton a toujours pensé que son lien avec Pocahontas n’était rien de plus qu’une « tradition familiale ».

Dans un nouvel épisode de l’émission PBS Retrouver ses racinesune enquête sur la généalogie de Norton a révélé que Pocahontas, l’une des femmes autochtones les plus représentées (et souvent déformées) de l’histoire, est sa 12e arrière-grand-mère.

Norton, qui joue dans le nouveau film Oignon de verre, a été visiblement choqué lorsque l’hôte Henry Louis Gates a confirmé les affirmations de longue date de sa famille.

Grâce à une trace écrite directe menant au certificat de mariage de 1614 de Pocahontas et John Rolfes, @EdwardNorton apprend que ses traditions familiales semblent être vraies. Sa 12ème arrière-grand-mère est Pocohantas ! Branchez-vous demain soir sur @PBS à 8/7c pour la première de Finding Your Roots !! pic.twitter.com/54sTTt2YKY – Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) 2 janvier 2023

L’histoire continue sous la publicité

“Oh mon Dieu,” murmura Norton en secouant la tête. « Comment pourriez-vous déterminer cela ? »

Gates, qui anime l’émission depuis sa première en 2012, a déclaré à Norton qu’une “trace écrite” a conduit les généalogistes à la découverte. Il a expliqué que les documents existants montraient que Pocahontas et John Rolfe se sont mariés le 5 avril 1614 à Jamestown, en Virginie.

Pour mettre en perspective l’impressionnante trace écrite, Gates a ajouté que William Shakespeare est mort en 1616.

Gates a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” sur le lien familial de Norton avec Pocahontas.

“C’est à peu près aussi loin que vous pouvez remonter”, a déclaré Gates.

“Cela vous fait réaliser à quel point vous êtes un petit morceau de toute l’histoire humaine”, s’est émerveillé Norton.

Pocahontas est née vers 1596. Elle était la fille de Wahunsenaca (chef Powhatan), la mamanatowick (chef suprême) de la chefferie Powhatan. La chefferie de Powhatan comprenait environ 25 000 Autochtones répartis dans 30 tribus de langue algonquienne, selon le US National Park Service.

Elle est surtout connue pour avoir arrêté l’exécution du capitaine John Smith, qui a écrit dans ses journaux qu’elle avait placé sa tête sur la sienne pour qu’il ne puisse pas être tué. Il y a cependant des débats parmi les historiens pour savoir si cela s’est réellement produit.

L’histoire continue sous la publicité

Pocahontas a ensuite été kidnappée et emmenée dans une colonie anglaise, où elle a rencontré Rolfe. Elle se convertit au christianisme et fut baptisée. Après leur mariage, Pocahontas et Rolfe se sont rendus en Angleterre. Elle mourut à Gravesend, en Angleterre, en 1617. Ils eurent un fils, Thomas Rolfe.

L’histoire de Pocahontas a été largement popularisée dans la représentation principalement fictive de sa vie dans le film de Disney de 1995 Pocahontas.

Norton n’est que le dernier d’une longue série à avoir découvert sa généalogie sur Trouver vos racines. Les invités célèbres précédents incluent Amy Schumer, Anderson Cooper, John Legend et Queen Latifah.

Le Retrouver ses racines L’épisode mettant en vedette Norton, diffusé mardi, comprenait également une plongée dans l’histoire familiale de l’actrice Julia Roberts. Il s’agit du premier épisode de la neuvième saison de l’émission populaire.