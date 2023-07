L’acteur du procès Aamir Ali explique pourquoi il n’était pas dans la bande-annonce; partage des informations intéressantes sur son personnage [Exclusive]

Le procès mettant en vedette Kajol, Jisshu Sengupta, Aamir Ali et plus est sorti sur Disney+Hotstar maintenant. The Trial est une adaptation indienne du drame juridique et politique américain appelé La bonne épouse. La série a commencé à être diffusée il y a quelques jours et nous avons eu la chance de discuter avec Aamir Ali qui joue un flic dans la série The Trial. Aamir y joue un flic mais c’est différent de ses autres rôles. Lisez la suite pour en savoir plus…

Aamir Ali s’ouvre sur le rôle d’un flic dans Kajol avec The Trial

BollywoodLife a eu une conversation avec Aamir Ali pour son récent The Trial. L’acteur a partagé qu’il joue un flic dans la série Web qui a Kajol en tête. Aamir partage qu’il joue un flic sans fioritures dans cette série Web. « Cette fois, je joue un gars sérieux, il ne fait pas de masti mazak. Il est très sérieux dans son travail », partage Aamir en se référant à son ancien personnage de flic de Bajarang Pandey de FIR qui avait un élément comique étant donné le genre. Aamir incarne Pradeep Shinde dans la série de Suparn Verma.

Aamir Ali révèle que les créateurs l’ont inscrit dans un atelier pour l’aider à se préparer à son personnage de flic coriace. Aamir dit que le réalisateur Suparn Verma a été très impliqué dans la réalisation de son personnage à l’écran et il l’a aidé à vivre le rôle. En toute modestie, Aamir dit que lorsque quelqu’un fait quelque chose de différent, il a besoin de toutes sortes d’aide de différentes personnes. Et Aamir a remercié le réalisateur pour son aide.

Regardez la vidéo d’Aamir Ali en tant que flic dans ce BTS de The Trial :

Aamir Ali explique pourquoi il n’était pas dans la bande-annonce de The Trial

Eh bien, comme on dit, certaines choses devraient être une surprise. « Il y a toujours une raison », et la raison a sûrement pris tout le monde par surprise. La représentation de Pradeep par Aamir a bouleversé les fans. Cette fois, il joue un flic intense qui est différent de ses rôles précédents. Aamir Ali est vu en face de Kubbra Sait qui joue Sana. Et au cas où vous n’auriez pas encore regardé The Trial, il y a un lien entre eux.

Le procès est diffusé sur Disney + Hotstar depuis le vendredi 14 juillet 2023 en hindi, bengali, kannada, malayalam, marathi, tamoul et télougou.