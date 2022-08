L’acteur du nord de la Saskatchewan joue dans la suite de “Predator”

Un membre de 24 ans de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan, dans le nord de la Saskatchewan, est sous les feux de la rampe après avoir joué dans la préquelle du Prédateur franchise cinématographique.

Harlan Blayne Kytwayhat joue le rôle d’Itsee dans le film d’action de science-fiction intitulé Proie, qui est le cinquième volet du Prédateur série. Ce fut un moment d’incrédulité lorsque Kytwayhat apprit qu’il auditionnait pour la franchise.

“Nous avons tous pensé:” Oh, c’est juste une autre pièce d’une autre période sur les peuples autochtones “, a-t-il déclaré. “C’était en fait comme un jour ou deux avant que je n’aille à Los Angeles, c’est quand mon équipe (de direction) m’a dit:” Harlan, ne sois pas surpris, mais nous sommes à peu près sûrs que c’est le cinquième Prédateur film pour lequel vous allez auditionner. Mon esprit a juste explosé… J’ai (essayé) de garder mon calme. (C’était une grosse affaire.”

Le film est sorti sur Disney Plus le 5 août 2022. Lorsque le film a été diffusé pour la première fois, Kytwayhat a ressenti le battage médiatique entourant le film et son rôle dans celui-ci.

“En fait, je suis resté debout jusqu’à 3 heures du matin pour attendre la sortie du film (et) je l’ai regardé”, a-t-il déclaré. “Quand je me suis (réveillé) sur Instagram et Reddit, beaucoup de gens disaient simplement : ‘Oh, mon Dieu… pas question, c’est fou.’ J’aime toujours revenir en arrière et lire ces commentaires et penser comme “ce sont comme des fans dans un sens (qui) ne font que soutenir … J’aime toujours chaque seconde.”

Pour se préparer au film, Kytwayhat a apporté ses talents de tir à l’arc à la table avant le tournage. Lui et l’équipe de tournage se sont entraînés pendant un mois entier dans un camp d’entraînement où ils ont exécuté des scénarios, élaboré et appris à faire du tir à l’arc Comanche.

Kytwayhat a grandi dans la ville de Meadow Lake, à une demi-heure de sa communauté natale de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan. Il a été découvert alors qu’il travaillait au club de golf de sa communauté.

“Quelqu’un qui vient de travailler dans l’industrie du cinéma et de la télévision est venu déjeuner et je suppose que j’ai déclenché quelque chose qui a cliqué dans sa tête”, a-t-il déclaré. « Ils sont venus discuter avec moi après leur repas. Et me voici quatre ans plus tard.

