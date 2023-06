L’acteur du jubilé Nandish Singh Sandhu sur la gestion des moments difficiles et le doute de soi [Exclusive]

Nandish Singh Sandhu, un acteur talentueux connu pour ses performances polyvalentes, se prélasse dans la gloire du succès avec sa dernière entreprise. Sa récente apparition dans Jubilee sur Amazon Prime Video a suscité les éloges de la critique et du public. Nandish a récemment parlé des moments difficiles auxquels il a été confronté dans sa carrière d’acteur et des décisions qu’il a prises en cours de route.

Il fut un temps où il doutait de ses talents et de son cheminement de carrière

L’acteur a également expliqué comment il a géré ses sentiments et ses doutes en cours de route. « Au cours de ma carrière, j’ai eu des doutes sur la vie, les événements futurs et les décisions. Je pense qu’il est crucial de traverser ces sentiments pour trouver vos propres réponses et trouver la paix. Il est important de se rappeler que les doutes font naturellement partie du voyage. Je sais maintenant que mes doutes et mes questions ont trouvé des réponses à travers le temps, l’expérience et les échecs », a-t-il déclaré. Tout en parlant des bas auxquels il a été confronté, Nandish a déclaré: « Il y a eu des moments où j’ai douté de mon talent et de mon cheminement de carrière, mais j’ai eu la chance d’avoir les bonnes personnes autour de moi. J’ai maintenant trouvé la paix en sachant que mes questions avaient trouvé une réponse. réalisation m’a aidé à naviguer dans mon cheminement de carrière et à trouver mon véritable objectif », a conclu l’acteur.

Il ne regrette pas le choix qu’il a fait

Cependant, l’acteur de Jubilee a également reconnu les choix et les décisions qu’il a pris au cours de son voyage et comment il les a embrassés. « Je ne regrette pas les choix que j’ai faits. Je pense que c’était la meilleure décision pour moi à ce moment-là. Maintenant, regarder en arrière et douter de vos choix serait une approche biaisée, car je pense qu’à ce moment-là les choix que j’ai faits étaient les meilleurs selon les circonstances de l’époque », a-t-il observé.

L’acteur a ajouté : « Donc, les choix sont une chose que je ne remets pas en question ; sinon, tous les doutes et questions ont été là et ont reçu une réponse. Et je suis content qu’ils soient là parce que cela m’a aidé à évoluer et à apprendre dans la vie. »

Il a également souligné que faire des choix et prendre des risques sont des éléments essentiels de la croissance et du développement personnels. « Sans prendre de risques, nous ne pouvons pas grandir en tant qu’individus. Il est important de se faire confiance et de se faire confiance, même si cela implique de sortir de nos zones de confort », explique l’acteur qui se prépare désormais à régaler le public avec des rôles plus divertissants.