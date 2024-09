L’acteur du « Flic de Beverly Hills » avait 76 ans

John Ashton, l’acteur connu pour jouer le Sgt. John Taggart dans le Le flic de Beverly Hills films, est décédé. Il avait 76 ans.

Après une bataille contre le cancer, un représentant d’Ashton dit à Deadline que le Une sorte de merveilleux l’acteur est décédé « paisiblement » jeudi à Fort. Collins, Colorado.

« John était un mari, un frère, un père et un grand-père aimant qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu », lit-on dans une déclaration partagée par le représentant.

«John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service. Sa mémoire restera à jamais gravée dans la mémoire de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants, ainsi que de son frère, de ses sœurs, de sa famille élargie et de tous ceux qui l’aimaient. L’impact de John sur le monde restera dans les mémoires et sera célébré pour les générations à venir.

Après avoir d’abord interprété le Sgt. Taggart dans les années 1984 Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy et Judge Reinhold, Ashton est revenu pour la suite de 1987 et a récemment repris le rôle de Netflix. Le flic de Beverly Hills : Axel F.

Eddie Murphy, John Ashton, le juge Reinhold dans Le Flic de Beverly Hills II (1987). (Paramount/avec la permission de la collection Everett)

De plus, Ashton est apparu dans des films tels que Une sorte de merveilleux (1987), Course de minuit (1988), Sue bouclée (1991), Petite Grande Ligue (1994), Parti Bébé Parti (2007), Hommes du milieu (2009) et Il était une rivière (2019). Ses crédits télévisés incluent des épisodes de Columbo, Wonder Woman, ÉCRASER, Starsky et Hutch, Dallas, L’équipe A, La zone crépusculaire, Juger Amy et Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes.

Né le 22 février 1948 à Springfield, Massachusetts et élevé à Enfield, Connecticut, Ashton a fréquenté le Defiance College dans l’Ohio avant d’être transféré à l’Université de Californie du Sud, où il a obtenu un baccalauréat en arts du théâtre.

En plus d’agir, Ashton était également un golfeur passionné, prêtant ses talents à des tournois de golf de célébrités à travers le monde pour diverses causes.

Ashton laisse dans le deuil son épouse depuis 24 ans, Robin Hoye, ainsi que ses Michelle Ashton et Michael Thomas Ashton, ses beaux-enfants Courtney Donovan, Lindsay Curcio et Ashley Hoye, et son petit-fils Henry.