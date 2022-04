L’acteur du chapitre 2 de KGF, Yash, s’est enfui de chez lui avec seulement 300 Rr pour devenir une « superstar »

La superstar du chapitre 2 de KGF, Yash, éprouve de l’amour pour son film réalisé par Prashant Neel, ces jours-ci. KGF a battu de nombreux records au box-office avec ses revenus, les internautes louent Yash pour sa performance dans le film.

Mais que se passe-t-il si nous vous disons que le vrai de Yash est Naveen Kumar Gowda et qu’il n’a aucun lien avec l’industrie du divertissement ? Hé bien! Vous l’avez entendu entendu. Yash appartenait à une famille de la classe moyenne inférieure, son père était conducteur de bus et sa mère femme au foyer. L’acteur a toujours voulu être une superstar, par conséquent, il a fait face à des obstacles et a travaillé dur pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Afin de réaliser son rêve, Yash s’est enfui de chez lui avec seulement 300 roupies en poche. Dans une interview avec India Today, l’acteur a mentionné qu’il est originaire de Mysore et qu’il est né à Hassan où il a grandi. La majeure partie de son enfance s’est déroulée à Mysore. Il était issu d’une famille de la classe moyenne, son père était chauffeur de bus BMTC, sa mère était femme au foyer. Cependant, il a toujours voulu devenir acteur. Il a déclaré: «J’aimais l’attention supplémentaire que vous receviez en tant qu’acteur, seeti bajana et tout. J’avais l’habitude de participer à de nombreux concours de déguisements et je dansais. Cela m’a procuré beaucoup de bonheur. C’est comme ça que ça a commencé. Et m’a amené ici.

L’acteur a toujours cru qu’il deviendrait acteur un jour, car il n’avait pas d’autres plans de carrière. Il a déclaré: «J’ai toujours voulu être un acteur et, pour être précis, une star. Il ne s’agit même pas d’agir. Je n’ai jamais réalisé à quel point c’est difficile. Dès mon plus jeune âge, mes professeurs ont commencé à m’appeler « kya hero » ! Jab baat karte the, tab bhi hero-hero bulate the. Parce que j’avais fait quelques petits rôles d’acteur, ils avaient l’habitude de me taquiner en disant « kidhar hai film, aya nahi ».





Chaque fois que quelqu’un l’interrogeait sur sa carrière, il disait toujours qu’il serait une superstar. Alors que d’autres avaient l’habitude de dire qu’ils deviendraient des astronautes et tout, mais il avait l’habitude de dire «héros». Et pour cette raison, tout le monde se moquait de lui. «Mais, je croyais qu’un jour, le héros principal bannissait jaunga. Je ne savais pas à quel point c’était difficile ou à quel point il y avait du dévouement. Je n’avais aucune idée. Je voulais juste être acteur », a-t-il déclaré.

Lisez aussi: KGF Chapter 2: Manchester City célèbre le film de Yash de manière nonchalante

Les parents de Yash lui ont demandé de terminer ses études car ils pensaient que le cinéma n’était pas une bonne chose. Ils lui ont demandé pourquoi il faisait ça, mais en 10e standard, il s’est mis à jouer. Mais sa famille voulait qu’il étudie, il a donc terminé ses études préuniversitaires en deux ans. Il a déclaré: «J’ai commencé à réaliser que j’étais intéressé par les études, mais je voulais devenir rapidement acteur au bon âge. Et, c’est l’âge. Je savais aussi qu’il me faudrait quelques années pour comprendre le métier. Mes parents étaient vraiment inquiets et ils ont dit : « ce type ne nous écoute pas ». Mais j’étais sûr. Mais oui, nous ne pouvions pas non plus nous permettre un cours de théâtre à cette époque. Alors, j’ai pensé entrer dans un théâtre et j’ai rejoint un groupe qui s’appelait Benaka. J’ai quitté ma maison. Et mes parents m’ont dit : ‘D’accord, vas-y. Mais si tu reviens, ne pense jamais à rien d’autre. J’ai dit d’accord. Donnez-moi une chance de faire quelque chose. Ils pensaient que je reviendrais bientôt, mais cela ne s’est jamais produit.

Quand il est entré dans la ville, il a rencontré des gens qui l’ont aidé. Il a ensuite rejoint une troupe de théâtre et a commencé à travailler dans les coulisses et c’est ainsi qu’il a commencé sa carrière.