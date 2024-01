L’acteur d’Owasso et impressionniste possède un répertoire dynamique

Musicien. Acteur. Interprète. Impressionniste.

Kevin Randell porte une large gamme de chapeaux qui mettent en valeur ses nombreux talents.

«Je suis un couteau suisse du divertissement», a déclaré Randell. “On ne sait jamais ce qu’on va obtenir.”

Le talent d’Owasson, 50 ans, pour le théâtre l’a amené à être acclamé à la fois à l’échelle de l’État et au niveau national à travers divers médias tels que des films, des émissions de télévision, des performances sur scène, des enregistrements en studio et plus encore.

Le passage de Randell sous les projecteurs a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu’il a joué pour la première fois dans une pièce de théâtre dans une école primaire, ce qui s’est ensuite transformé en une passion pour les arts créatifs. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il commence à perfectionner son côté humoristique en adaptant les personnalités de ses bandes dessinées préférées tirées de films populaires.

“J’ai fait du divertissement comique toute ma vie”, a déclaré Randell. « Des artistes comme Mike Myers, Eddie Murphy et Robin Williams ont commencé à jouer des rôles théâtraux comme « Austin Powers », « The Nutty Professor », et cela m’a inspiré parce que je pouvais les imiter.

Il a décroché une carrière dans la vente et la banque avec des diplômes en psychologie du développement et en administration du sport tout en continuant à poursuivre son travail d’acteur et de voix off. La transition vers son emploi actuel de chauffeur Uber en avril 2023 lui a cependant permis d’exprimer pleinement ses talents cachés avec les autres.

“Je me rends compte que je suis la première impression de ces gens à Tulsa, alors je parle avec eux et je les évalue en quelque sorte, et je suis capable de faire un sketch de 5 à 15 minutes”, a déclaré Randell, dont le parcours l’a conduit non seulement pour divertir ses clients, mais aussi pour conduire différents artistes.

« C’est un excellent outil de réseautage. J’ai recruté d’autres comédiens; J’ai choisi des stars de cinéma ; J’ai recruté des musiciens et des groupes, ainsi que des personnes qui se produisaient au PAC dans les comédies musicales de Broadway. Cela a ouvert des opportunités.

Qu’il s’agisse de travailler sur le tournage de « Tulsa King » de Sylvester Stallone, de se produire au Tootsies Orchid Lounge historique de Nashville, Tennessee, ou d’incarner plus de 60 acteurs et personnages de dessins animés, « Randell possède un répertoire dynamique.

Son dernier rôle en tant que remplaçant du personnage de Larry dans la récente série à succès de Stallone sur Paramount+ – son rôle cinématographique le plus remarquable à ce jour – fait suite à d’autres sur grand écran, y compris un rôle de fond en tant qu’associé d’un cabinet d’avocats dans « A Christmas… Present ». » avec Candace Cameron Bure et un figurant dans quatre des six épisodes du film Pure Flix, « A Thousand Tomorrows ».

De plus, Randell a réalisé la première série d’interviews pour participer à “Press Your Luck” ainsi que la dernière série d’interviews pour apparaître sur “Deal or No Deal”. Il a également auditionné pour un rôle parlant dans « Reservation Dogs » de Hulu.

“Ce qui est génial, c’est l’expérience”, a déclaré Randell à propos de son temps passé dans les backlots d’Hollywood. “J’ai tellement appris sur l’industrie, sur beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses.”

Lorsqu’il n’est pas sous les projecteurs du film, Randell peut être vu – ou plutôt entendu – perfectionner ses près de cinq douzaines d’impressions, parmi lesquelles Shrek, Dark Vador, Matthew McConaughey, Sean Connery et plus encore. Il s’essaye également à divers accents répandus dans le monde entier, de l’anglais et de l’écossais à l’allemand et au russe.

Cela l’a également amené à décrocher différents rôles de voix off pour des publicités et des annonces PA, ainsi qu’à tenir le micro pour des stations de radio locales telles que KXOJ-FM de Glenpool, le tout accompagné de son même humour caractéristique.

“J’aime être une lumière dans le monde”, a-t-il déclaré, “j’espère peut-être être ce moment où quelqu’un passe une très très mauvaise journée et peut-être que quelque chose que je dis ou que je fais ou la voix off, les accents, le fait rire.”

Randell ne limite cependant pas sa voix aux seules ondes. Il élève même les autres à travers des numéros musicaux accompagnés d’une guitare acoustique comme instrument de prédilection.

En plus de se produire au Tootsies Orchid Lounge de Nashville, il est également monté sur scène au Ryman Auditorium associé à la ville, a interprété l’hymne national lors des matchs des Tulsa Drillers et a été nommé finaliste du US Country Showdown, pour n’en nommer que quelques-uns.

Son point culminant musical, cependant, est l’enregistrement récent d’une nouvelle chanson country, “Home”, aux Drapp Studios à Broken Arrow, sur ses expériences de surmonter le chagrin, qu’il espère sortir officiellement dans les mois à venir.

« Cela s’est produit à un moment où j’étais dans une impasse, j’étais au chômage, j’avais quelques amis décédés et je pleurais leur perte ; J’étais au plus bas », a déclaré Randell. “Je veux utiliser cette (chanson) comme plateforme pour partager ma foi.”

Ce message, associé au talent et à l’humour aux multiples facettes de Randell, lui ouvre la voie à la poursuite d’objectifs plus nobles, comme trouver un agent, signer et même chanter The Star-Spangled Banner lors d’un match de la NFL.

Plus important encore, il souhaite continuer à égayer l’esprit des gens grâce à l’art de la comédie.

“Je veux qu’on se souvienne de moi comme du gars qui a fait rire les gens”, a déclaré Randell. “Savoir que j’utilise les talents que Dieu m’a donnés dans un but précis, c’est ma plus grande motivation.”