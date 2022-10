L’acteur d'”Outlander” dit que le graphique tourné pendant une scène de viol “horrible” a brisé sa confiance avec les producteurs

Sam Heughan, qui joue le rôle de Jamie Fraser dans le drame Starz “Outlander”, a déclaré qu’une photo de face de son pénis après avoir filmé une scène “horrible” dans laquelle son personnage est violé par un autre homme était “inutile” et “a trahi son confiance” avec l’équipe créative.

Heughan a écrit dans ses nouveaux mémoires “Waypoints: My Scottish Journey” qu’il a repoussé l’inclusion du plan graphique, “pensant que la nudité sexualisait une expérience horrible pour mon personnage, et cela a déclenché tout un débat”.

Il a dit que bien que la photo du pénis ait finalement été coupée de la série au profit d’une photo légèrement moins graphique de lui étendu nu sur le sol du donjon, il se sentait toujours “trahi” par toute l’expérience.

“Ce n’était pas un moment où j’ai senti qu’être nu ajouterait à l’horreur de ce que subit Jamie dans ce donjon du château comme une forme de punition, d’assujettissement et d’humiliation”, a-t-il écrit, ajoutant : “Nous n’avons pas besoin de voir l’horreur d’imaginer ce que les personnages traversent. L’imagination est bien plus puissante.

EVAN RACHEL WOOD ALLÈGE MARILYN MANSON ” ESSENTIELLEMENT VIOLÉE ” À LA CAMÉRA : ” PERSONNE NE SAVAIT QUOI FAIRE “

Heughan a ajouté que la scène, filmée il y a plusieurs années pour la première saison de la série, ne se produirait probablement pas aujourd’hui. “Les temps ont changé”, écrit-il. “Le c — shot était inutile et a un peu trahi ma confiance dans l’équipe créative.”

L’émission, qui en est à sa sixième saison, a été créée en 2014. Elle suit une infirmière de l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale qui est soudainement transportée de sa lune de miel du XXe siècle à 1743 en Écosse où elle rencontre le personnage de Heughan, et ils tombent amoureux.

“Nous ne jouons pas ici”, a déclaré le showrunner “Outlander” Ron D. Moore dans une interview avec Vulture en 2015 à propos de la scène du viol. “C’est l’histoire. Il y a un livre que nous suivons, et cela fait partie de l’histoire qui est absolument nécessaire à ce livre. Il n’y a vraiment aucun moyen de ne pas le faire. C’est une situation horrible, donc ça devrait être horrible .”

‘OUTLANDER’ STAR SAM HEUGHAN DÉFEND L’ISOLEMENT DU CORONAVIRUS À HAWAÏ APRÈS AVOIR SUBI DES ‘ABUS’ EN LIGNE

En 2015, Heughan a également déclaré à Vulture que les cinéastes lui avaient demandé de refaire la scène afin qu’ils puissent obtenir un angle plus large.

“J’étais comme ‘Oh, mon Dieu, je pensais que j’avais tout éliminé.’ Et ils ont dit : ‘Nous ne le ferons que jusqu’à un certain point, juste avant que cela n’arrive.’ Mais l’acteur a dit que personne n’appelait “couper” et il a été obligé de revoir toute la scène.

“Je me souviens d’avoir eu si peur et d’avoir eu un peu l’impression que ma confiance avait été un peu brisée, parce que c’était horrible”, a-t-il déclaré. “Génial à jouer, mais horrible. Mais c’est ce que c’était pour Jamie – il est battu, torturé et en panne, complètement!”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec les détails du tournage, il a qualifié la scène de viol de “cadeau” pour un acteur de pouvoir “jouer un moment avec de si grandes émotions et de si grandes limites et de gros problèmes à gérer. Je pense que c’est assez rare”. à la télé.”