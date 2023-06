L’acteur d’OMG 2 Akshay Kumar parle des échecs cinématographiques; dit que les chiffres du box-office le dérangent

Akshay Kumar est l’un des acteurs et stars d’action les plus populaires du pays. Il est connu pour avoir réalisé et sorti plusieurs films en un an par rapport à ses différents homologues. Au cours des deux derniers mois, Akshay Kumar a sorti de nombreux films, certains sur OTT et d’autres en salles. Et certains d’entre eux n’ont pas fonctionné conformément aux attentes. Le public n’a pas pu se connecter avec certains des films et pour la même chose, Akshay a reçu beaucoup de contrecoups. Et maintenant, dans une récente interview, Akshay s’est ouvert sur les critiques, les contrecoups et aussi les chiffres du box-office.

Akshay Kumar explique comment il gère les critiques

Dans une interview avec un portail d’informations, Akshay Kumar partage qu’il a également eu sa part de hauts et de bas. Il parle de recevoir des éloges lorsque ses films sont bons et de recevoir des critiques lorsque les films ne touchent pas la corde sensible. Il dit qu’il est humain et se sent bien quand quelque chose de bien arrive et se sent mal quand quelque chose de mal arrive. Akshay Kumar dit qu’il est très fier de sa capacité à avancer extrêmement rapidement. Il dit que ce qui le fait avancer est la même volonté qu’il avait depuis qu’il a commencé à travailler le tout premier jour. L’acteur exprime qu’il aime travailler et personne ne peut lui enlever cela. Il ajoute que malgré les critiques, il faut simplement passer à autre chose et continuer. Il parle de la puissance supérieure qui garde une trace de tout et ajoute que l’on obtiendra des résultats de leur travail acharné et de leur dévouement.

Akshay annonce son prochain, OMG 2 sur Instagram, consultez le post ici :

Akshay Kumar partage que les numéros de box-office l’affectent

Le Financial Times a demandé à Akshay Kumar si les chiffres du box-office l’affectaient, et l’acteur de Hera Pheri 3 et OMG 2 a répondu par l’affirmative. Il dit que les acteurs sont faits ou cassés à cause des chiffres du box-office. Ce sont ce que les gens appellent des hits et des flops. Akshay déclare que c’est ainsi que le public leur dit s’ils ont raison ou tort. « Parce que si un film ne fonctionne pas, cela signifie que les gens ne sont pas venus le voir, ce qui signifie qu’ils ne s’y sont pas connectés », a-t-il déclaré au portail d’informations. Et après cela, l’acteur doit changer. Akshay pense que c’est ce que toute l’industrie essaie de faire.

Sur le front du travail, Akshay a OMG 2, Hera Pheri 3, The Great Indian Rescue et plus de films dans son cagnotte.