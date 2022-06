L’acteur d’Odia Raimohan Parida retrouvé mort chez lui, la police ouvre une enquête

Le célèbre acteur d’Odia et artiste de Jatra, Raimohan Parida, a été retrouvé pendu vendredi à sa résidence de Prachi Vihar à Bhubaneswar. Il avait 58 ans. Selon le rapport de l’IANS, les premiers rapports indiquaient que Parida s’était suicidé en se donnant. Cependant, la raison pour laquelle l’acteur a mis fin à ses jours par suicide n’est toujours pas claire.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, des policiers de Mancheswar se sont rendus à son domicile et ont récupéré le corps. Le corps a été envoyé à l’hôpital de la capitale pour une autopsie. Tout le monde du cinéma d’Odia est sous le choc à l’annonce de la mort prématurée de Raimohan. Des centaines d’acteurs, co-acteurs et fans d’Odia ont envahi sa résidence après avoir appris la nouvelle choquante.

Chandi Parija, réalisateur d’Odia, a déclaré: “Je n’ai pas encore cru qu’une personne comme Raimohan puisse se suicider. Et pourquoi se suiciderait-il? Il a sa propre maison, a célébré le mariage d’une fille et d’une personne financièrement saine. Je ne trouve aucune source qui l’ait forcé à prendre une mesure aussi extrême.” Exprimant son choc face à la mort de Raimohan, l’acteur noté Siddhant Mahapatra, qui avait joué avec le premier dans plusieurs films, a déclaré: “Il est difficile de croire qu’un tel acteur, qui a connu plusieurs hauts et des bas dans la vie, puisse penser à faire quelque chose comme ça car il a eu beaucoup de succès.”

Mahapatra a déclaré que Raimohan avait travaillé dur et était même resté dans un logement loué. “Au cours de notre récente conversation, Raimohan n’a pas semblé être déprimé. Ce qui l’a amené à conduire quelque chose comme ça est incroyable”, a-t-il ajouté.

“Nous, les artistes de cinéma d’Odia, sommes mentalement si forts parce que nous avons eu des coups de pied et avons tellement lutté pour survivre pendant la période initiale dans l’industrie. Cependant, Raimohan bhai, un artiste établi et une forte personnalité, pourquoi l’a-t-il fait, je n’ai pas pu comprendre”, a déclaré l’actrice Usasi Mishra.

Raimohan Parida, connu pour ses rôles négatifs, est originaire du district de Keonjhar. Il est né le 10 juillet 1963 et a joué dans plus de 100 films Odia et Bengali. Il a remporté des distinctions pour son jeu dans des films comme Singha Bahini (1998), Suna Bhauja (1994) et Mental (2014) et d’autres.

Raimohan Parida laisse dans le deuil sa femme et ses deux filles. Alors qu’une fille se mariait, il restait avec sa femme et une autre fille dans un appartement à Prachi Vihar. Un de ses voisins a déclaré: “Nous l’avions rencontré hier et il semblait tout à fait normal. Nous ne pouvons pas croire que Raimohan, qui est aimé de tous, n’est plus.”

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a également exprimé son chagrin face à sa disparition. “Je suis attristé d’apprendre le décès prématuré de Raimohan Parida. Son absence se fera toujours sentir dans divers domaines de l’art, du théâtre au Jatra et au cinéma. On se souviendra de lui pour son jeu d’acteur impeccable. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées, ” a tweeté Patnaik.

Un autre acteur principal du film Odia, Ashrumochan Mohanty, a déclaré: “Nous avions l’habitude de parler fréquemment au téléphone et d’échanger nos pensées et nos sentiments. Il est difficile de croire qu’il s’est suicidé car il est déjà sorti de beaucoup de moments difficiles de sa vie. .”