L’acteur d’Imlie Gashmeer Mahajani jouera un flic dans Nushrratt Bharuccha avec Chhori 2 [Deets Inside]

L’acteur d’Imlie Gashmeer Mahajani, qui est actuellement considéré comme un concurrent de l’émission de télé-réalité de danse des célébrités Jhalak Dikhhla Jaa 10, a décroché un rôle principal face à Nushrratt Bharuccha dans la suite du réalisateur Chhori de Vishal Furia. On le verra jouer le rôle d’un flic dans Chhori 2 et l’acteur a partagé son enthousiasme à l’idée de faire partie du projet.

Parlant de la façon dont il a mis le film en sac, Gashmeer a déclaré que Vishal l’avait dirigé dans une série il y a longtemps et depuis qu’ils voulaient collaborer à nouveau. L’acteur a ensuite félicité le réalisateur pour son incroyable compréhension du genre de l’horreur et pour la façon dont il va au-delà du maquillage fantasmagorique et prothétique habituel pour raconter l’histoire qui se concentre davantage sur le scénario et la caractérisation.

Gashmeer était déjà là quand il a appris que Vishal dirigeait le film. Il n’a même pas écouté le scénario et a décidé de faire le film dans les 10 minutes suivant la narration et la compréhension de son personnage dans le film. Il a également déclaré qu’il n’avait aucun scrupule à figurer dans un projet mené par une actrice.

“Le film suit la perspective de l’héroïne. Mais parmi les acteurs masculins, c’est mon personnage qui la soutient et traverse le voyage avec elle. Il y a beaucoup d’aventure, d’action et d’intrigue. Je suis très excité par le fait que mon personnage est en couches et je peux explorer en tant qu’acteur”, a déclaré Gashmeer à TOI. Gashmeer a également fait l’éloge de Nushrratt et s’est rappelé l’avoir rencontrée à plusieurs reprises lors de sessions de lecture de scripts. Il l’a trouvée comme une fille très douce et une professionnelle consciencieuse.

Non seulement cela, mais Gashmeer a également été finalisé pour jouer le rôle principal masculin dans l’histoire d’amour surnaturelle de Yash Patnaik. Il a dit qu’il tournerait pour les deux simultanément et qu’ils avaient réussi à gérer ses rendez-vous pour la même chose. “Ce sera un tournage de marathon pour moi, car je vais faire la navette entre Film City et Filmistan. C’est bien d’être occupé ! C’est exactement ce qu’un acteur veut un travail continu et bon et des personnages intéressants et diversifiés”, a-t-il ajouté.

Chhorii 2 est une suite de son film d’horreur de 2021 sorti à la même période de l’année. Dans la première partie du film, Nushrratt a joué le rôle d’une femme enceinte, hantée par l’esprit d’une femme enceinte tuée, dont l’enfant a été brutalement assassiné et elle-même a été laissée pour morte après avoir été carbonisée par sa belle-famille. Le film est un film en langue marathi Lapachhapi (2017).