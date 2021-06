L’acteur d’iCarly Drew Roy taquine son retour dans le show Revival en tant que Griffin, collectionneur de Pee Wee Babies et ex-petit ami de Carly

La star d’ICARLY Drew Roy, qui a joué Griffin dans l’émission originale de Nickelodeon, a taquiné son retour pour la nouvelle série de revival Paramount Plus.

L’acteur de 35 ans a annoncé qu’il était « invité de retour » avec quelques photos du tournage, juste un jour avant la première de la nouvelle saison de l’émission jeudi.

Instagram

Drew Roy a taquiné qu’il revenait à iCarly en tant que mauvais garçon Griffin[/caption]

Avec Miranda Cosgrove (Carly), Jennette McCurdy (Sam), Nathan Kress (Freddie) et Jerry Trainor (Spencer), la sitcom originale de Nick diffusée de 2007 à 2012 et a suivi les détournements d’amis faisant une émission Web.

Tous sauf Jennette font partie du casting de renaissance, comme elle l’a quitter l’industrie du théâtre.

A part le iCarly principaux, de nombreux acteurs récurrents et guest stars reviennent pour reprendre leurs rôles, donnant aux fans une dose supplémentaire de nostalgie, et Drew a taquiné qu’il faisait partie de ceux qui reviennent.

Pour partager la nouvelle passionnante avec les fans, il a partagé une photo de lui-même dans un masque facial, posant à l’intérieur de l’appartement de Spencer, juste à côté du robot emblématique de la bouteille de soda du personnage (Bottle Bot), qui a été recréé pour le renouveau.

Nickelodeon

Il a joué le petit ami et éventuel ex de Carly (Miranda Cosgrove)[/caption]

Nickelodeon

Ils ont rompu après qu’elle ait découvert qu’il collectionnait des bébés Pee Wee[/caption]

Drew a également taquiné le retour de Griffin, collectionneur de Pee Wee Babies et ex-petit ami de Carly, avec une photo de lui autour de tout l’équipement photo et film, son masque facial toujours présent.

Le troisième coup montrait tout son visage, alors qu’il portait un écran facial transparent, et plus de son look pour la journée, qui était une veste noire et un T-shirt en marbre gris, ce que les fans remarqueront rappelle beaucoup le look original de son personnage. .

L’acteur a sous-titré le message: « Flashback, non. Redémarrez… oh ouais ! Je n’aurais pas pu être plus excité d’être invité à nouveau.

« Qui peut nommer le spectacle ? Laissez le robot vous guider. Les premiers de la nouvelle saison demain. Détails à venir plus tard. #paramountplus »

Instagram

La star originale d’iCarly a annoncé son retour avec quelques photos du tournage[/caption]

Instagram

Il a posé avec Bottle Bot, ainsi qu’avec tout le matériel de tournage[/caption]

Drew n’est apparu que quelques fois, dans iDate a Bad Boy spécial en deux parties de la saison 2 et iBeat the Heat de la saison 3, mais il est devenu un favori des fans de la série, avec ses personnages et ceux de Miranda gagnant le nom de navire Criffin.

Carly avait une relation d’ennemis à amants avec le mauvais garçon Griffin – ne l’aimant pas au début mais est rapidement tombé amoureux de lui et l’a embrassé après que son frère Spencer l’ait pris sous son aile.

L’alchimie du couple n’a cependant pas duré longtemps, car il l’a invitée chez lui et Carly a découvert son obsession pour les Pee Wee Babies, une parodie de Beanie Babies.

Plus tard, il l’a entendue en plaisanter avec son meilleur ami Sam et ils ont fini par rompre.

Nickelodeon

Il est apparu dans deux épisodes de l’émission Nick et s’est révélé à l’origine être un mauvais garçon.[/caption]

Griffin, qui est aussi le voisin de Carly, est revenu pour un autre épisode lorsqu’il y a eu une panne de courant pendant une vague de chaleur et Carly a un générateur et un puissant climatiseur.

Son ex s’est présenté avec toute sa collection Pee Wee Babies parce qu’il craignait que la chaleur ne les ruine s’il était laissé dans son appartement.

Les fans ont montré leur enthousiasme à propos du retour taquiné de Griffin dans la section des commentaires, avec un écrit: « OMG OUI !!!!! GRIFFIN EST DE RETOUR ! ICarly, je suis tellement excité !

Un autre a dit : « Super mais tu seras de retour avec tes bébés peewee ??? «

Un troisième a demandé: « Est-ce que Carly et Griffin se remettront ensemble et Griffin est-il toujours un mauvais garçon »

Nickelodeon

Les fans sont ravis de revoir Drew en tant que Griffin pour le spectacle de renaissance[/caption]

Getty

Drew a également joué dans Hannah Montana en tant que petit ami à l’écran de Miley Cyrus, Jesse[/caption]

Après son passage sur iCarly, Drew a joué un autre intérêt amoureux populaire, cette fois sur Hannah Montana de Disney Channel, où il a joué le petit ami de Miley, Jesse.

Le père de deux enfants, qui partage les fils Jack et Levi avec sa femme Renee Roy, a ensuite joué dans Falling Skies en tant que Hal Mason et The Last Ship en tant que Christos.

L’acteur est également pilote et a taquiné pour la première fois son retour iCarly en mai avec un clip de lui dans l’avion.

Faisant référence à l’émission et à ses Pee Wee Babies, il l’a légendé: « Faisant un rapide détour par rapport à l’habituel cette semaine. #WestCoastWasCalling #MemoryLane #RevivalTime… «

primordial +

Les trois premiers épisodes du revival iCarly sortis sur Paramount Plus jeudi[/caption]





Les trois premiers épisodes de la saison 1 du renouveau d’iCarly Paramount Plus sont sortis jeudi, avec un nouveau ajouté chaque semaine.

Les détails sur le moment où Drew’s Griffin fera son apparition et le nombre d’épisodes n’ont pas encore été révélés.

Parmi les autres stars invitées et récurrentes de la série originale qui reviennent, citons Reed Alexander (Nevel) et Danielle Morrow (Nora).