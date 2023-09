L’acteur d’Harry Potter est décédé à l’âge de 82 ans — RT Games & Culture

L’acteur irlandais Michael Gambon est décédé à l’âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille. Gambon a reçu de nombreux prix au cours de ses six décennies de carrière et est surtout connu pour son interprétation du professeur Albus Dumbledore dans la série de films « Harry Potter ».

« Nous sommes dévastés d’annoncer la perte de Sir Michael Gambon », a déclaré la famille Gambon dans un communiqué. « Mari et père bien-aimé, Michael est décédé paisiblement à l’hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, suite à une pneumonie. »















Né à Cabra, dans la banlieue de Dublin, Gambon a travaillé comme technicien en ingénierie à Londres avant de décrocher un rôle dans une production de « Othello » de Shakespeare au Dublin’s Gate Theatre en 1962. Recruté par la National Theatre Company de la légendaire comédienne Laurence Olivier un an plus tard, Gambon est allé Il a ensuite joué dans plus de 80 productions, dont « Hamlet », « Macbeth » et « Coriolanus ».

Déjà vétéran du grand écran en 2004, Gambon s’est fait aimer du jeune public lorsqu’il a assumé le rôle du professeur Albus Dumbledore dans « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban », après la mort de Richard Harris un an auparavant. Gambon a joué le rôle du directeur de Poudlard dans les cinq films Harry Potter suivants.

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès de Sir Michael Gambon », a déclaré jeudi le compte de réseau social Harry Potter. « Il a apporté une joie incommensurable aux fans de Harry Potter du monde entier grâce à son humour, sa gentillesse et sa grâce. Nous garderons à jamais sa mémoire dans nos cœurs. »

Tout au long de sa carrière, Gambon a reçu trois Tony Awards, deux Screen Actors Guild Awards et quatre BAFTA. Gambon a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 1999 pour services rendus à l’industrie du divertissement.

Gambon a épousé la mathématicienne Anne Miller en 1962 et le couple a eu un fils, Fergus. Le défunt acteur a également eu deux fils avec sa petite amie Philippa Hart, avec qui il entretenait une liaison de longue date.