L’acteur d’Everwood Treat Williams est mort à 71 ans après un accident de moto

Treat Williams est décédé à l’âge de 71 ans des suites d’un accident de moto.

Les autorités pensent que le conducteur de la voiture également impliqué dans la collision tournait et n’a pas vu le vélo de Williams.

Williams, un acteur chevronné, était surtout connu pour ses rôles dans Cheveux et Everwood.

Treat Williams est décédé. Il avait 71 ans.

L’acteur a été impliqué dans un accident de moto.

Par Personnes, le chef des pompiers de Dorset, Vermont, Jacob Gribble, a déclaré que l’accident s’était produit lundi vers 17h00 et impliquait une seule voiture et la moto de Williams. Les enquêteurs pensent que le conducteur de la voiture tournait et n’a pas vu le vélo.

Williams était la seule personne blessée et transportée à l’hôpital par hélicoptère.

L’agent de Williams, Barry McPherson, a également confirmé la nouvelle.

« Il a été tué cet après-midi. Il tournait à gauche ou à droite [and] une voiture l’a coupé », a déclaré McPherson dans un communiqué à Personnes. « Je suis juste dévasté. C’était le gars le plus gentil. Il avait tellement de talent. »

« C’était un acteur d’acteur. Les cinéastes l’aimaient. Il est au cœur d’Hollywood depuis la fin des années 1970. »

La famille de l’acteur a ajouté, par Date limite: « Treat était plein d’amour pour sa famille, pour sa vie et pour son métier, et était vraiment au sommet de son art dans tout cela… À tous ses fans, sachez que Treat vous a tous appréciés et s’il vous plaît continuez à le garder dans vos cœurs et vos prières. »

Williams est monté en flèche au statut de star lorsqu’il a joué le rôle de George Berger dans le film Cheveux, qui était basé sur la comédie musicale de Broadway. Le rôle lui a valu sa première nomination aux Golden Globes du nouvel acteur de l’année. Il obtiendra plus tard une autre nomination aux Golden Globes du meilleur acteur dans un drame cinématographique pour son rôle dans les années 1981. prince de la ville.

D’autres connaîtront Williams pour son rôle principal du Dr Andrew « Andy » Brown dans Everwoodpour lequel il obtiendrait également une nomination aux SAG Awards, alors qu’il avait récemment joué dans Heart of Dixie, Blue Bloods, The Late Shift, Chicago Fire et Côtes de Chesapeake.