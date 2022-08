L’acteur Dev Patel tente d’arrêter de poignarder en Australie: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Dev Patel a mis sa sécurité en danger pour aider à arrêter un coup de couteau en Australie lundi.

Selon le média australien 7news, l’acteur nominé aux Oscars se trouvait dans une station-service à Adélaïde, en Australie, lorsque la dispute d’un couple a pris une tournure violente.

Patel, 32 ans, aurait tenté de désamorcer la situation avant que la femme ne poignarde l’homme à la poitrine.

“Dev a agi selon son instinct naturel pour essayer de désamorcer la situation et de mettre fin au combat”, a déclaré un représentant de Patel à 7NEWS. “Le groupe a heureusement réussi à le faire, et ils sont restés sur place pour s’assurer que la police et éventuellement l’ambulance arrivent.”

La police a déclaré au point de vente que l’homme, âgé de 32 ans, avait été transporté d’urgence à l’hôpital et devrait survivre. La femme, âgée de 34 ans, a été arrêtée et accusée de voies de fait graves, a rapporté le média.

Un représentant de Patel n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Bien que la star de “Slumdog Millionaire” ait mis sa vie en danger, un représentant de l’acteur a déclaré qu’il n’y avait “pas de héros” dans cette situation.

“Cet incident spécifique met en évidence un problème systémique plus large de membres marginalisés de la société qui ne sont pas traités avec la dignité et le respect qu’ils méritent”, a déclaré le représentant au point de vente.

Patel et sa femme, Tilda Cobham-Hervey, résident en Australie.

L’un des plus grands succès de carrière de Patel a été “Lion” sorti en 2016 où il a joué aux côtés de Nicole Kidman. Kidman, 55 ans, a joué une mère qui adopte son fils d’Inde après qu’il a été retrouvé dans les rues de Calcutta à seulement 5 ans. Des années plus tard, son fils adulte, Saroo (Patel), a entrepris de retrouver sa famille perdue.

Kidman a été franc dans le passé sur ce que ce film signifiait pour elle, affirmant qu’il s’agissait d’une “lettre d’amour” à ses enfants.

“Je peux voir maintenant, pour ‘Lion’, que c’était important pour moi parce que je suis une mère avec des enfants adoptés”, a-t-elle déclaré à Town & Country en 2016.

“Ce film est une lettre d’amour à mes enfants”, a-t-elle poursuivi. “[My character] Sue est profondément maternelle et pleine d’amour inconditionnel, ce qui est magnifique.”

Kidman partage deux enfants adoptés avec son ex-mari Tom Cruise : Isabella, 29 ans, et Connor, 27 ans.