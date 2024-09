L’acteur des Thunderbirds, David Graham, décède à l’âge de 99 ans, et les hommages affluent

David Graham, la voix derrière les méchants de Doctor Who, les Daleks, et le dessin animé pour enfants Grandpa Pig, est décédé à l’âge de 99 ans.

Graham a joué dans les deux premiers épisodes de Doctor Who en tant qu’acteur avant d’assumer le rôle de doubleur des méchants – les Daleks – dans les épisodes ultérieurs.

Les Avengers ont pu bénéficier des compétences de Graham alors qu’il travaillait comme producteur, tout en prêtant sa voix à l’émission populaire pour enfants – Ben and Holly’s Little Kingdom.

Plus tard dans sa vie, Graham a repris le rôle de Parker de Thunderbirds pour un remake de l’émission sur ITV en 2015 – Thunderbirds Are Go! – et a été le seul membre du casting original à revenir.

Son personnage, surtout connu pour dire « Oui, ma dame », travaillait pour Lady Penelope, interprétée par l’ancienne actrice de James Bond, Rosamund Pike.

Parlant de sa reprise à l’époque, Graham avait déclaré : « Je suis triplement heureux d’être à bord de la nouvelle série… et de reprendre mon rôle du cher vieux Parker avec un casting aussi distingué.

« Mes compétences de conduite sont au beau fixe et je suis ravi d’être à nouveau au volant avec ma dame. »