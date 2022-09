L’acteur des Teletubbies qui a joué Laa-Laa révèle des détails étonnamment sains sur le spectacle

Nikki Smedley, l’acteur qui a joué Laa-Laa dans la série originale Teletubbies, a récemment fait un Reddit AMA et c’était aussi sain que tout ce qui concerne les Teletubbies. Même après 25 ans, Smedley a parlé de LaaLaa avec tendresse et chaleur, et a révélé des détails inconnus sur le processus de tournage de la série. “Même si tant de temps s’est écoulé, LaaLaa ne s’éloigne jamais de ma vie – même ma nièce et mes neveux m’appellent Tatie Laa !” Smedley a écrit.

Smedley a révélé que le Teletubbyland était réel ! Ou plus précisément, c’était dans le monde réel, et non une création CGI. Les tournages se faisaient à l’extérieur et la météo s’avérait parfois dissuasive. Elle a également dit qu’elle était “totale Laa”, ce qui signifie qu’elle a également fait la voix. Un autre détail ? Laa-Laa n’a jamais rencontré le bébé Soleil !

Smedly a également fait Boohbah. « Comment vous ont-ils décrit Boohbah avant que vous ne commenciez à travailler dessus ? Ce spectacle est comme un rêve fébrile ! Un utilisateur de Reddit a demandé. Smedley a répondu: « Haha! Boohbah m’a été décrit comme un spectacle très axé sur le mouvement, c’est pourquoi, en tant que danseur/chorégraphe, j’ai été amené à bord. Encore une fois – je n’ai jamais vraiment pensé que c’était bizarre. Vous devriez voir mes vrais rêves de fièvre !!













Le temps file. En fait, il y a un article qui fait souvent le tour d’Internet, affirmant que le Sun Baby a maintenant un bébé. Cela, cependant, a été démystifié. Jess Smith, la femme qui a joué le bébé dans la série, a environ 22 ans maintenant. Le bébé sur la photo virale n’était pas le bébé de Jess Smith. Elle a été photographiée avec le nouveau bébé Teletubby, Berry.

Si tout ce discours Teletubby vous a rendu nostalgique, alors il y a de bonnes nouvelles. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po, ainsi que le nouveau narrateur Tituss Burgess, arriveront sur Netflix le 14 novembre.

Nous disons “Eh-Oh” à @netflix avec Titus Burgess (@Instatituss) – marquez vos calendriers ! https://t.co/LIxELCVwKG – Télétubbies (@TeletubbiesHQ) 7 septembre 2022

C’était un petit “Eh-oh!” de notre enfance juste là.

