L’acteur Dennis Quaid, avec deux films morts au box-office, soutient Donald Trump, criminel à 34 reprises, au rassemblement (Regarder)

Dennis Quaid gaspille ce qui reste de sa carrière.

Aujourd’hui, Quaid a parlé au nom de Donald Trump lors de son rassemblement à Coachella, en Californie. Non satisfait d’avoir deux films morts au box-office, Quaid a déclaré au public du rassemblement qu’il soutenait Donald Trump pour ramener « la loi et l’ordre ».

Trump compte 34 condamnations pour crimes à son actif. Il a été jugé agresseur sexuel par un juge new-yorkais qui l’a également qualifié de violeur.

Trump a encore des procès à venir à Atlanta et à Washington, DC. Il n’est plus autorisé à faire des affaires à New York.

Quaid est un has been. Son film « Reagan » est un fiasco au box-office avec 29 millions de dollars. Le film coûte ça, ce qui veut dire que c’est 50 % dans les toilettes. Son autre film, « The Substance », est mort avec 10 millions de dollars.

Pendant des années, Dennis Quaid a été considéré comme le frère « raisonnable » parce que son frère, Randy, était considéré comme fou et pendant un certain temps incapable de rentrer aux États-Unis. Mais maintenant, Dennis a montré son lien génétique avec Randy. Il doit être un terrible embarras pour son fils Jack, dont la mère est l’actrice Meg Ryan.

La dernière fois que j’ai vu Dennis Quaid en public, c’était lors d’un événement Grammy à Los Angeles en 2019 pour Willie Nelson. Lui et sa dernière épouse sont arrivés dans les coulisses. Quaid avait l’air de dormir sur un banc de parc depuis une semaine. Il n’existait aucun produit anti-rides qui aurait pu le guérir. Il était si horrible que je l’ai laissé en dehors de l’histoire.

Le discours de Quaid est ci-dessous.

Voici un flash-back sur Quaid sur un film se déroulant en 2020.