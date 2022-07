L’acteur d’Ek Villain Returns, Arjun Kapoor, demande à paps d’être en sécurité, dit “hamara naam kharab hota hai”

La star de Bollywood Arjun Kapoor, qui partagera l’espace de l’écran avec Tara Sutaria, Disha Patani et John Abraham, est occupée à promouvoir le prochain film Ek Villain Returns. Il y a quelques jours, la bande-annonce du film est sortie.

Arjun Kapoor est l’un des acteurs préférés des papas, ils cliquent souvent sur lui. Dans une vidéo récente partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut entendre Arjun inquiet dire aux paps de se déplacer vers le côté afin qu’ils ne se blessent pas. Il a également dit “hamara naam kharab hota hai” lorsqu’un membre des médias est blessé. Le clip est devenu viral en un rien de temps, les internautes ont commencé à féliciter l’acteur pour sa nature terre-à-terre.

Partageant la vidéo, Viral a écrit: “Arjun Kapoor est une personne très sensible et attentionnée, c’est pourquoi il prend bien soin de tout le monde.” L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: “Ouais ladka Suru se hi Achha hai.” Le deuxième a mentionné: “Oui, monsieur Arjun est la personnalité la plus humble.”





Pendant ce temps, il y a des gens qui ont ciblé l’acteur pour avoir dit “humara naam khraab hota hai”. L’un d’eux a écrit : « Que veut-il dire par naam kharab hota hai ? Accha kab huaaa. Un autre a dit : « Tout tourne autour de « humara naam kharab nahi hona chaiye ». Attention gayi tel lene.

Regarder la vidéo:

Pendant ce temps, Arjun Kapoor a été interrogé sur les photos de Ranveer devenues virales lors d’un événement promotionnel pour son prochain film Ek Villian Returns. L’acteur a donné une réponse appropriée à ceux qui traînent Ranveer. Il a dit: «Le truc, c’est que vous devriez être autorisé à être vous-même. Il est ainsi. Mujhe nahi lagta Ranveer singh kabhi kisi cheez ko karte hain sans être lui-même.

Selon le rapport du Times of India, il a ajouté : « Quand il entre, il y a de la chaleur, il y a du plaisir, il y a de l’énergie. Woh unki personnalité ka extension hain. Unki marzi hain, unka réseaux sociaux. Unhe sahi lagta hain iss waqt être de la manière qu’il veut être. Il veut célébrer le fait d’être bien dans sa peau. Je pense que nous devrions respecter cela.

Tout en parlant des trolls, il a déclaré: «Avoir une opinion est juste. Je pense que les trolls ont de l’importance deni hi nahi chahiye zindagi mein parce que Kuch toh log kahenge, unka kaam hain kehna. Aapko jo theek lagta hain, aapko karna chahiye. Et tout le crédit au garçon s’il est très heureux de faire ce qu’il fait. S’il n’est pas forcé de le faire, et que ce n’est pas fait d’une mauvaise manière ou d’une manière grossière, nous devrions respecter cela. Il a le droit de faire ce qu’il veut et d’être heureux, et il rend les gens heureux en faisant cela également.