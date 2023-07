L’acteur d’EastEnders révèle un grand changement de carrière neuf mois après avoir quitté le feuilleton de la BBC

UN acteur EASTENDERS a partagé une mise à jour majeure de sa carrière neuf mois après avoir quitté le feuilleton de la BBC.

La star a annoncé d’énormes nouvelles de carrière des mois après avoir quitté de façon spectaculaire Albert Square.

L'acteur a laissé les fans dévastés lorsqu'il a démissionné sans avertissement en octobre dernier

Le personnage de Jaz a été vu pour la dernière fois en train de quitter Walford après avoir été reconnu coupable du meurtre du magnat sordide Ranveer Gulati[/caption]

Jaz Singh Deol, qui est surtout connu pour avoir joué le favori des fans Kheerat Panesar sur EastEnders, a laissé les fans dévastés lorsqu’il a quitté le feuilleton de manière sensationnelle sans avertissement en octobre dernier.

Le personnage de Jaz a été vu pour la dernière fois sortant de Walford de manière spectaculaire après avoir été reconnu coupable du meurtre du magnat sordide Ranveer Gulati.

Et tandis que les fans ont appelé à plusieurs reprises à son retour, il semble que Jaz ait fait un énorme changement de carrière depuis son départ – après avoir annoncé qu’il était sur le point de devenir entraîneur par intérim.

L’acteur a créé sa propre entreprise et aidera les acteurs en herbe à acquérir les bonnes techniques et compétences pour réussir dans l’industrie.

Révélant sa nouvelle entreprise surprenante, Jaz a déclaré à ses abonnés Instagram: «Je suis très heureux de partager avec vous tous @theactorspath qui se concentre sur le partage de mes idées, connaissances et expériences en constante évolution sur ce voyage particulier. Surtout en tant que personne de couleur dans cette industrie.

« J’ai eu et j’ai toujours des entraîneurs qui, sans l’ombre d’un doute, m’ont aidé à m’épanouir et à définir ma carrière telle qu’elle est aujourd’hui. Et je crois que maintenant le temps est venu pour moi de faire la même chose pour les autres. Parfois, vous avez besoin d’un œil extérieur pour vous aider à voir la route devant vous. Si vous êtes un acteur et que vous souhaitez travailler 1: 1 sur une audition, une partie de l’orientation professionnelle, vous pouvez RÉSERVER directement à partir de la page.”

Les partisans de Jaz – y compris ses anciennes co-stars d’Eastenders – et ses amis n’ont pas tardé à le féliciter et à lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle entreprise.

Shiv Jalota, qui joue le frère de Jaz à l’écran, Vinny, a été le premier à republier la nouvelle page Insta de l’école de théâtre. Il a posté: « Vérifiez @jazsinghdeol Actor’s Path. »

Alors que l’actrice d’Eastenders, Hersha Patel, a commenté: « J’adore ça !!. »

Un autre des followers de Jaz a écrit : « J’adore ça, merci. Hâte d’en savoir plus. »

Et un quatrième a plaisanté : « C’est super… mais…. ramenez-vous un ** e à @bbceastenders.

La carrière du morceau de savon survient après que les patrons du savon ont confirmé que son personnage ne reviendrait pas dans la série.

Les téléspectateurs ont récemment regardé la famille de Kheerat apprendre qu’il avait été condamné à perpétuité pour avoir admis le meurtre de Ranveer alors qu’il n’avait pas réellement commis le crime.

Pendant son séjour à EastEnders, le personnage de Jaz, Kheerat, portait ses mèches dans un turban noir.

Les fans n’ont pu voir ses cheveux qu’en octobre, lorsque Ravi Gulati a arraché son turban lors d’une bagarre au pub Queen Vic.

Pour toutes les autres scènes, les cheveux de Kheerat étaient couverts.

Mais depuis qu’il a quitté Albert Square, Jaz a coupé court ses longs cheveux couleur poivre et sel.

Il a montré son nouveau look en posant pour des photos sur le tapis rouge du gala d’ouverture du Raindance Festival.

Jaz a révélé qu'il était maintenant entraîneur par intérim neuf mois après avoir quitté le feuilleton de la BBC