L’acteur d’EastEnders Masood, Nitin Ganatra, semble méconnaissable alors qu’il rejoint Celebrity Antiques Road Trip

Nitin Ganatra, l’acteur d’EASTENDERS Masood Ahmed, semble méconnaissable trois ans après avoir quitté l’émission de la BBC.

La star du feuilleton a quitté le programme il y a trois ans – mais est maintenant de retour sur nos écrans ce week-end dans le cadre de Celebrity Antiques Road Trip dimanche soir.

La star d’EastEnders, Nitin Ganatra, a l’air totalement différente après son passage sur le feuilleton de la BBC[/caption]

Nitin a rejoint le savon pour la première fois il y a 16 ans – avant de partir en 2019[/caption]

Nitin, 55 ans, a joué à Masood de 2007 à 2016 et à nouveau de 2018 à 2019.

L’alter-ego de la star du feuilleton a traversé des intrigues mémorables, notamment en luttant pour accepter la sexualité de son fils et sa liaison avec Jane Beale.

Ses manières de tricherie ont signifié qu’il s’est séparé de sa femme Zainab, et a ensuite eu des aventures avec Carol Jackson, Cathy Beale et Carmel Kazemi.

Masood a quitté le Square en 2016, mais les fans d’EastEnders étaient aux anges lorsqu’il est revenu un an plus tard.

Il a également amené son oncle Arshad et Mariam à Walford avec lui.

Mais il a quitté la série pour de bon en 2019.

Tout au long de son passage sur EastEnders, il a nominé et remporté des prix pour son interprétation de Masood.

Il a remporté le gong du meilleur partenariat à l’écran avec Nina Wadia aux British Soap Awards en 2009, et a également été nominé pour le meilleur acteur un an plus tard.





Avant son passage sur le savon très apprécié, Nitin a joué dans Charlie et la chocolaterie et Bride and Prejudice.

Après avoir quitté Walford, il a continué à jouer des rôles dans Hellboy, Midsomer Murders, The Worst Witch and Murder, They Hope.

Nitin aime tenir ses fans au courant de ce qu’il fait sur les réseaux sociaux.

La star compte un nombre incroyable de 11,6 000 abonnés sur Instagram.

Voir Nitin Ganatra sur Celebrity Antiques Road Trip sur BBC2 dimanche soir

La star adore partager ce qu’il fait sur Instagram[/caption]

Nitin a joué Masood dans EastEnders jusqu’en 2018[/caption]