L’acteur d’EastEnders James Bye et sa femme Victoria révèlent l’adorable nom de leur fils nouveau-né une semaine après la naissance

L’acteur d’EASTENDERS James Bye et sa femme Victoria ont finalement révélé le nom de leur fils nouveau-né une semaine après sa naissance.

Le couple a accueilli sa dernière arrivée au monde le 18 juin.

Instagram

Le couple a partagé plusieurs nouvelles photos de leur fils nouveau-né et a révélé son nom[/caption] Instagram

Rufus Grey Bye est né le 18 juin[/caption] Instagram

James et Victoria ont annoncé leur nouvelle arrivée la semaine dernière[/caption]

Et maintenant, la star de Strictly, James, et son épouse ont annoncé comment ils l’appelaient avec un post Instagram présentant un nouveau cliché de la mignonne.

Ils ont écrit: « Rufus Gray… 18.06.23… 8lb 1oz » à côté d’une photo du tot en train de dormir.

Le couple a ajouté qu’ils lui avaient donné le surnom de « Roo ».

Victoria a déclaré: « Tu nous as fait attendre si longtemps, petit, mais oh wow valait-il la peine d’attendre. Nous sommes absolument aux anges, chatons épris et fous de vous. Notre précieux petit arc-en-ciel… et mon garçon, tu as apporté le soleil avec toi. (Comme sérieusement, nous fondons tous)

«Et euh, regardez les cheveux! Un petit styler comme tes frères déjà. C’est sûr à dire. Nous sommes juste amoureux. Cette première semaine a été un tourbillon pour vous.

Elle a ajouté qu’elle et James – qui joue Martin Fowler dans le feuilleton de la BBC – se sentent comme « le couple le plus heureux » maintenant qu’ils ont leur quatrième enfant et sont une famille de six personnes.

Victoria a accueilli Rufus après un très long travail, plein de « drame »

Partageant les premières photos de leur fils, Victoria, 40 ans, a écrit : « Oh bébé…. Il est là…

« Après une longue induction, un long travail, beaucoup de hauts et de bas et tout le drame en cours de route (oh ne vous inquiétez pas, je vais vous renseigner sur tout… ) nos cœurs sont sur le point d’exploser avec l’arrivée de notre précieux petit garçon… »

Elle a poursuivi: « Je n’arrive tout simplement pas à croire que je l’ai, ici, dans mes bras, en toute sécurité à la maison et à nous de le garder pour toujours. Je n’ai toujours pas compris… Je suis toujours sous le choc et je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit à moi.

« Cela a été un long voyage pour l’avoir et maintenant qu’il est allongé contre ma poitrine, gémissant doucement, commençant déjà à s’enraciner pendant un certain temps, j’ai l’impression d’être la maman la plus chanceuse du pays.

« Je m’imprègne de tout. Laisser mes cheveux reposer comme un nid d’oiseau sur ma tête, laisser le linge s’empiler, laisser passer des heures pendant que je le tiens, et le renifle (oh cette odeur) parce que j’ai attendu tant de temps pour ce moment. Et j’aime chaque seconde… xx »