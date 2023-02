L’acteur de “You People” révèle un faux baiser potentiel entre Jonah Hill et Lauren London

Jonah Hill et Lauren London ne se sont peut-être pas embrassés à la fin de leur comédie Netflix “You People”.

Le film se termine par un mariage entre leurs personnages, mais leur co-star affirme que le baiser a été truqué.

“Il y a une chose hilarante – je ne sais même pas si je devrais partager ce s—, mais la scène finale, ils ne s’embrassent même pas”, a déclaré Andrew Schulz dans un épisode de son podcast, “The Brilliant Idiots. ”

“C’est CGI. Jure devant Dieu”, a-t-il ajouté.

Schulz a poursuivi: “Je suis là et je regarde le mariage et je les vois entrer pour le baiser et leurs visages s’arrêtent comme si loin, et je me dis:” Je me demande comment ils vont jouer ça dans le film, ils vont probablement couper juste là. Mais [in] Dans le film, vous pouviez voir leurs visages se rapprocher, puis vous pouviez voir leurs visages se transformer un peu en un faux baiser.”

Les représentants de Netflix n’ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Le film, qui met également en vedette Eddie Murphy et Julia Louis-Dreyfus, parle d’une relation interraciale entre Hill et Londres.

Dans le podcast, Schulz, son co-animateur Charlamagne Tha God et leur invitée DJ Nyla Symone, ont également plaisanté en disant que Hill et Londres ne formaient pas un couple crédible.

“Il n’y a aucun putain de moyen dans aucun monde que Lauren London sorte avec Jonah Hill”, a déclaré Schulz en riant, ajoutant également: “Ce devrait être un film de science-fiction.”

Londres elle-même a admis dans une interview avec Harper’s Bazaar qu’elle ne les croyait pas initialement en tant que couple jusqu’à ce qu’elle en parle avec l’écrivain et réalisateur Kenya Barris lors d’un déjeuner de travail.

Elle se souvient : “J’ai pensé : ‘Pourquoi ces deux personnes s’apprécieraient-elles vraiment ?’ Nous devons montrer une vraie connexion. Ils viennent de deux mondes totalement différents, et si vous les voyez, vous ne penseriez jamais qu’ils se rencontreraient ou traîneraient, quel que soit le cas. C’était une conversation sur la connexion avec les gens de manière authentique et aller chercher la connexion de l’âme. C’est ce qu’il m’a dit.

L’actrice a poursuivi en disant qu’elle et Hill avaient découvert qu’ils “avaient en fait beaucoup de choses en commun dans nos vies : certaines de nos expériences et certaines des façons dont nous voyons la vie et certaines des façons dont nous avons profité de la vie”.

“You People” est maintenant diffusé sur Netflix.