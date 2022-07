L’acteur de “Yellowstone” Q’Orianka Kilcher accusé de fraude au paiement d’une invalidité – National

L’acteur Q’Orianka Kilcher, qui a participé à l’émission télévisée Yellowstone et est surtout connu pour avoir interprété Pocahontas dans le film de 2005 Le nouveau Mondea été accusé d’avoir collecté illégalement près de 97 000 USD (environ 130 000 USD) de prestations d’invalidité.

Kilcher, 32 ans, de North Hollywood, est accusé de deux chefs d’accusation de fraude à l’assurance contre les accidents du travail, selon un communiqué de presse publié lundi par le California Department of Insurance (CDI).

En octobre 2018, Kilcher se serait blessée au cou et à l’épaule droite alors qu’elle travaillait sur le tournage du film de 2019 Dora et la cité d’or perdue.

Après avoir consulté un médecin à quelques reprises cette année-là, Kilcher a arrêté le traitement. Un an plus tard, en octobre 2019, Kilcher a contacté la compagnie d’assurance chargée de sa réclamation et a déclaré qu’elle avait besoin d’une aide médicale supplémentaire, selon le communiqué de presse. Le CDI dit qu’elle a dit à un médecin qu’elle avait de fortes douleurs au cou et qu’elle ne pouvait pas accepter de travail en raison de la gravité de sa blessure.

L’histoire continue sous la publicité

“Sur la base des déclarations de Kilcher au médecin, elle a commencé à recevoir des prestations d’invalidité totale temporaire”, indique le communiqué de presse.

Entre 2019 et 2021, Kilcher a reçu 96 838 $ en prestations d’invalidité temporaire.

Le CDI dit qu’une enquête sur la réclamation de Kilcher a cependant révélé que pendant la période de son prétendu handicap, elle a travaillé comme actrice sur Yellowstoneoù elle a interprété Angela Blue Thunder pendant quatre épisodes aux côtés de Kevin Costner.

Son passage sur le tournage de Yellowstone s’est déroulée de juillet 2019 à octobre 2019, bien qu’elle ait dit à son médecin qu’elle n’avait pas pu travailler pendant un an.

“Selon les archives, elle est retournée chez le médecin et a commencé à recevoir des prestations d’invalidité cinq jours après avoir travaillé pour la dernière fois dans l’émission”, indique le communiqué.

Kilcher s’est rendu et a été mis en accusation en mai, selon le California Department of Insurance.

Michael Becker, l’avocat de Kilcher, a déclaré que l’acteur était passager dans un véhicule de production lorsqu’elle a été blessée lors du tournage de Dora.

L’histoire continue sous la publicité

« Des médecins tiers ont vérifié sa blessure et son droit aux prestations. Mme Kilcher a toujours été franche avec ses médecins et ses prestataires de soins… et elle n’a jamais intentionnellement accepté des avantages auxquels elle ne croyait pas avoir droit », a déclaré Becker.

Kilcher “se défendra vigoureusement et demandera qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du palais de justice”, a déclaré Becker.

En 2010, Kilcher a été arrêtée et accusée de conduite désordonnée pour s’être attachée à une clôture de la Maison Blanche. Sa mère a été arrêtée à ses côtés et le couple a déclaré aux autorités qu’ils protestaient contre la visite du président du Pérou. Le père de Kilcher est un autochtone du Pérou.

– avec des fichiers de l’Associated Press