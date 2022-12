L’acteur de “Yellowstone” Josh Lucas sur la possibilité d’une suite de “Sweet Home Alabama”: “Je serai là demain”

Josh Lucas veut qu’une suite “Sweet Home Alabama” se produise autant que les fans.

L’acteur de “Yellowstone” a récemment révélé qu’il était plus que disposé à filmer une suite au film populaire de 2002, mettant également en vedette Reese Witherspoon. Alors qu’il hésitait à blâmer Witherspoon pour le retard dans la réalisation d’une suite, il a déclaré qu’il faisait pression sur elle pour une suite depuis un certain temps.

“J’adorerais. J’ai fait campagne avec elle. Je ne vais pas dire que c’est elle le problème, mais je pense que c’est en partie dû au fait que Reese est tellement occupée”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Je crois vraiment que – je suppose, j’espère – qu’elle veut en faire partie. Sculpter cette partie de sa vie n’est pas si facile pour elle. Je n’ai pas les mêmes responsabilités ou contraintes de temps, alors J’espère qu’elle trouvera un moment pour le faire. Je serai là demain.

Depuis 2002, Witherspoon a joué dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision, y compris ceux qu’elle a produits comme “Big Little Lies”. En 2016, Witherspoon a lancé sa propre société de production, Hello Sunshine.

REESE WITHERSPOON SUR LE TRAVAIL AVEC MERYL STREEP SUR “BIG LITTLE LIES”: ELLE EST “FABULEUSE”

Le succès de Witherspoon en tant que producteur est quelque chose que Lucas avait prédit lors du tournage de “Sweet Home Alabama”, affirmant qu’il avait dit aux gens sur le plateau qu’elle ferait de grandes choses un jour.

“Je reviens à l’époque où nous tournions ce film. J’ai eu ce moment où je me suis dit:” Wow, cette femme est une personne vraiment brillante et puissante “”, a-t-il déclaré. “Pas seulement, évidemment, étant une grande actrice, comédienne qu’elle était. Elle est dans la mi-vingtaine à ce moment-là. J’ai dit au réalisateur, j’ai dit à quelques personnes, ‘Reese va diriger un studio de cinéma.’ Ils étaient comme, ‘Vraiment?'”

En regardant la carrière de son ancienne co-star maintenant, il a fait remarquer: “Si vous regardez ce qu’elle fait, elle est devenue un magnat.”

Il semble que Witherspoon serait également disposé à revenir jouer le personnage de Melanie Smooter. Elle a expliqué à quel point c’était “magique” de filmer certaines scènes. Une scène en particulier, qui, selon elle, a le plus touché les fans, était à l’intérieur du magasin Tiffany, ce que son nouveau film, “Something From Tiffany’s”, lui a rappelé.

“Je pense que j’avais 24 ans, et c’était une séance photo de nuit, donc nous étions debout toute la nuit. Et ils avaient fermé tout le magasin. Donc, nous avons été autorisés à nous promener et à regarder tous les bijoux, tout “, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight en novembre. “C’était juste magique. C’était très magique.”

Le film bien-aimé suit le personnage de Witherspoon, Melanie, alors qu’elle rentre chez elle en Alabama depuis New York pour demander le divorce de son petit ami du lycée devenu mari Jake, joué par Lucas, qui ne veut pas divorcer et refuse de lui en donner un.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Melanie avait quitté le Sud et son style de vie de petite ville des années plus tôt, choisissant de déménager à New York pour réinventer sa vie. Et elle a réussi à mener une carrière réussie en tant que créatrice de mode et à devenir une mondaine. Elle se retrouve fiancée au célibataire le plus éligible de la ville, Andrew Hennings (Patrick Dempsey), mais a besoin du divorce qu’elle demande depuis sept ans pour l’épouser.

Après avoir passé quelque temps dans sa ville natale, elle se rend compte qu’il n’est peut-être pas aussi facile qu’elle le pensait autrefois d’abandonner cette partie d’elle-même et qu’elle a peut-être jugé son ancienne vie trop sévèrement.

Dans la même interview, Lucas a évoqué son rôle actuel dans l’émission à succès “Yellowstone”, dans laquelle il joue aux côtés de Kevin Costner. Il joue une version plus jeune du personnage de Costner dans la série, un travail qu’il qualifie de “remarquable”, se disant impressionné par “la passion des fans et des gens qui aiment la série”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Ce qui me frappe plus que tout, c’est le niveau de passion et l’atmosphère familiale que cette équipe et ces acteurs ont ensemble”, a déclaré Lucas. “Ils s’entraînent au milieu de nulle part dans le Montana, ils sont très isolés et ils travaillent incroyablement dur. Toutes les personnes impliquées dans la série essaient de faire quelque chose de spécial, et elles y mettent leur âme et leur cœur.”