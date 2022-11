L’acteur de “Yellowstone” Barry Corbin parle de la bataille contre le cancer de la bouche

L’acteur de “Yellowstone” Barry Corbin a récemment parlé franchement de son combat contre le cancer de la bouche.

Corbin, qui est aussi un vrai cow-boy, a parlé de son diagnostic terrifiant.

“Il y avait une tache à l’intérieur de ma joue qui n’a pas disparu”, a-t-il dit Personnes. “Il est revenu que c’était un cancer.”

“Je savais déjà ce que c’était”, a-t-il poursuivi. “Je n’en avais parlé à personne, mais je le savais.”

Corbin joue le rôle du cow-boy Ross du Four Sixes Ranch dans l’émission. Le showrunner Taylor Sheridan a également récemment enrôlé Corbin pour sa dernière série, “Tulsa King”, avec Sylvester Stallone.

“Je ne savais pas à quel point cela m’assommerait. Je dormais 12 à 14 heures par jour”, a admis Corbin. “C’était un peu difficile, mais nous y sommes parvenus.”

L’acteur de 82 ans a également révélé qu’en raison de son diagnostic, il aurait pu perdre sa célèbre voix pour laquelle ses fans le connaissent et l’aiment.

“Ils m’ont dit qu’il y avait une possibilité que mes cordes vocales soient affectées et que cela causerait une grande perturbation dans mon entreprise”, a déclaré Corbin à propos de sa voix distinctive.

Après l’opération, Corbin est rapidement revenu sur le plateau et continue de se rétablir.

La série extrêmement populaire se concentre sur la famille Dutton, dirigée par le personnage de Kevin Costner, John, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu des États-Unis. Le ranch est en conflit constant avec ses frontières environnantes alors que des alliances changeantes, des meurtres non résolus et bien plus encore se déroulent dans la série.