L’acteur de ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’ Rohan Mehra choqué par l’arrestation de Karan Mehra

Rohan Mehra a exprimé son choc face à l’arrestation de sa co-vedette de «Yeh Rishta Kya Kehlata hai», Karan Mehra. L’acteur a été arrêté à la suite d’une bagarre avec sa femme Nisha Rawal. Elle aurait accusé l’acteur de l’avoir agressée. Karan a été arrêté dans la nuit du 31 mai mais a été libéré sous caution. La nouvelle de son arrestation a été un choc pour ses fans.

Rohan a déclaré à Spotboye: « Je le connais depuis 5 à 6 ans et c’est une très bonne personne dans la vraie vie. Il a été très respectueux envers tous ceux qui travaillent avec lui sur les plateaux, y compris les techniciens. Je ne l’ai jamais vu perdre son sang-froid. ou élever la voix sur quelqu’un. «

Il a ajouté: « En fait, nous sommes restés ensemble dans ‘Bigg Boss’ où se contrôler devient parfois très difficile, mais c’est aussi lui qui a toujours gardé son calme. Karan est comme son personnage à l’écran (Naitik) en vrai la vie est un bon mari, fils. J’ai aussi rencontré Nisha et il l’a toujours beaucoup respectée. Elle aussi est une personne incroyable. «

Des rapports de troubles entre Karan Mehra et sa femme Nisha faisaient surface depuis longtemps.

Pendant ce temps, dans une interview avec India Today, Karan a accusé sa femme et a déclaré qu’elle avait déposé une fausse plainte contre lui. D’un autre côté, Nisha a maintenant accusé Karan d’avoir une liaison extraconjugale.

Karan et Nisha sont mariés depuis plus de huit ans et ont accompli 14 ans de vie commune en 2020.