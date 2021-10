L’acteur de ‘Yeh Hai Mohabbatein’, Gulki Joshi, fait face aux rejets dus à la couleur de la peau

Gulki Joshi, qui joue un flic dans la série télévisée « Madame Sir », a affirmé qu’elle avait été refusée dans le passé en raison de la couleur de sa peau. Elle a également déclaré dans une interview qu’on lui avait demandé si elle était venue pour des auditions pour « naukrani ka part (un rôle d’aide ménagère) ».

Gulki Joshi a déclaré à ETimes qu’elle traversait la difficulté typique d’être rejetée de plusieurs auditions et de devoir joindre les deux bouts avec un budget serré. Elle a poursuivi en disant que ses difficultés supplémentaires étaient liées à la couleur de sa peau à une époque où les émissions de télévision étaient accusées de racisme. « chercherait des héroïnes principales de gori-chitti (équitables) ». Elle a dit qu’elle avait finalement réussi parce qu’elle avait du talent. « Il y a eu des moments où on m’a dit: » Tu n’as pas tellement l’air sage, mais tu es un bon interprète, donc nous allons te caster « . Je ne sais pas si c’était un compliment ou une insulte, mais c’est arrivé », a déclaré l’acteur.

« Il y a eu des moments où j’allais passer une audition pour le rôle principal et le directeur de casting me demandait : « Achha, aap naukrani ke role ke liye aaye ho ? (Êtes-vous ici pour le rôle de la bonne ?) » Je leur expliquais que je suis venu rencontrer une certaine personne pour le rôle principal. Je ne peux même pas blâmer qui que ce soit. C’est la norme de l’industrie depuis des lustres. Après un moment où vous grandissez dans la vie, chacun a son propre parcours dans la vie. Cela dépend de vous, de ce que vous apprenez et de la façon dont vous grandissez.

En 2011, Gulki a fait ses débuts d’actrice dans un épisode de « Crime Patrol ». Peu de temps après, elle a été choisie comme Sugni dans ‘Phir Subha Hogi’. Elle est apparue dans un certain nombre d’émissions de télévision, dont « Nadaan Parindey Ghar Aaja », « Yeh Hai Mohabbatein » et « Laal Ishq ».