L’acteur de “X-Files” et de “Smallville” Michael Kopsa est mort à 66 ans

L’acteur de “X-Files”, Michael Kopsa, est décédé à l’âge de 66 ans.

“Le grand Michael Kopsa, mon cher ami et père de mon enfant, Nora, est décédé le 23 octobre 2022 d’une tumeur au cerveau”, a confirmé mardi son ex-femme Lucia Frangione sur Twitter.

“Il était un acteur de théâtre et de cinéma incroyable, un doubleur, un charpentier, un musicien et un peintre. Plus important encore, il était un père aimant et richement présent.”

L’acteur canadien était surtout connu pour ses rôles dans “The X-Files”, “Smallville”, “Stargate SG-1” et “Fantastic Four”.

Kopsa est né à Toronto en 1956 et a étudié le théâtre à la Circle in the Square Theatre School de New York jusqu’en 1984.

Il a des rôles de film notables, y compris la voix de Beast dans le film de 2000 “X-Men : Evolution”.

En 2011, Kopsa a joué dans “Apollo 18” et “Rise of the Planet of the Apes”.

Il a également travaillé sur des projets de voix off pour «Dragon Ball Z», «Death Note», «Iron Man: Armored Adventures» et plus encore.

Doubleur Peter Kelamis s’est rendu sur Facebook pour rendre hommage à son cher ami.

“J’ai perdu un ami aujourd’hui. Beaucoup d’entre nous l’ont fait. Un ami qui était admiré et aimé. Je chérirai toujours les souvenirs de la classe de théâtre avec Michael Kopsa dans la classe de théâtre de Shea Hampton”, a noté Kelamis.

“C’était toujours génial de faire des scènes face à ces yeux perçants et à cette voix en plein essor. Tellement de talent attaché à une âme si gentille. Vous laissez derrière vous beaucoup de personnes qui vous manqueront. Votre combat a été long… et vous méritez de vous reposer. Jusqu’à ce que nous nous revoyions . Amour, ton ami.”

Pendant ce temps, Hallmark a également rendu hommage au défunt acteur, alors que Kopsa a joué dans plusieurs films de vacances.

Kopsa a été présenté dans “Valentine in the Vineyard”, “Love in Winterland”, “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël” et plus encore.

“Un ami et un collègue pour beaucoup, aujourd’hui nous honorons l’héritage de Michael Kopska. Toujours dans nos cœurs”, lit-on dans la légende Instagram de Hallmark Channel, accompagnée d’une photo du défunt acteur.