L’acteur de « West Wing » et « Handmaid’s Tale » parle de sa campagne pour Harris

Les fans du drame politique de longue date de NBC « The West Wing » connaissent l’acteur Bradley Whitford dans le rôle de Josh Lyman, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche. La série, qui s’est déroulée de 1999 à 2006, dépeint Washington comme un endroit où, malgré la politique et l’immoralité, la Constitution prévaut.

Ceux qui regardent le cauchemar dystopique de Hulu « The Handmaid’s Tale », qui entame sa dernière saison l’année prochaine, le connaissent sous le nom de Commandant Lawrence. Il est l’architecte conflictuel d’une théocratie militarisée qui a pris racine en Amérique après une seconde guerre civile où la Constitution n’a pas prévalu.

« Je n’ignore pas l’ironie du fait que ma carrière suit essentiellement la mort de la démocratie », a plaisanté Whitford, 65 ans, via une interview Zoom depuis son Wisconsin natal, où il a rejoint plusieurs de ses anciens collègues de « The West Wing ». les acteurs faisaient campagne pour la campagne Harris-Walz.

Un portrait de Bradley Whitford à Beverly Hills en 2019. (Francine Orr/Los Angeles Times)

Il siège également au conseil consultatif de Laissons l’Amérique voterune organisation qui vise à mettre fin à la suppression des électeurs et qui siège au conseil consultatif de Lobby citoyen pour le climatun groupe environnemental international de base.

Et c’est Whitford qui a prononcé la meilleure phrase d’ouverture lors d’une collecte de fonds « White Dudes for Harris » en juin. « Quelle variété de blancheur nous avons ici », a-t-il déclaré lors du rassemblement Zoom, qui a permis de récolter environ 4 millions de dollars pour la campagne du candidat démocrate. « C’est comme un arc-en-ciel de beige. »

Whitford a parlé au Times de ses efforts pendant la campagne électorale, des enjeux de cette élection et des dangers de parler politique tout en étant célèbre. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Vous souvenez-vous d’une élection plus stressante ?

Si vous êtes dans un endroit sombre, [Wisconsin Sen.] Tammy Baldwin et moi avons décidé que la meilleure façon de décrire ce sentiment était d’être nauséabond et optimiste.

Parlons de la partie optimiste.

Je viens du Wisconsin. J’y suis retourné pratiquement à chaque cycle du dernier quart de siècle [to campaign]. Je n’ai jamais vu le niveau d’énergie et d’enthousiasme que j’ai vu cette fois-ci. Et il y a autre chose qui est nécessaire pour gagner les élections, c’est l’insécurité.

S’il y a un côté positif à la montée du Trumpisme, c’est que nous, progressistes, ne pouvons plus supposer que la démocratie est inévitable, qu’une société inclusive est inévitable.

Bradley Whitford prend la parole lors de l’événement de campagne du 22 octobre à Madison. (Morry Gash / Associated Press)

Comment s’est passée la campagne avec les acteurs de « West Wing » dans le Wisconsin ?

La politique mise à part, je vous mets au défi de trouver un autre groupe de personnes qui ont vécu cette chose incroyable ensemble, qui s’aiment et restent en contact autant que nous. C’est un cadeau incroyable dans nos vies, et tout le monde comprend l’opportunité bizarre que nous avons de défendre les problèmes auxquels nous croyons.

Cela vient en grande partie de l’exemple que Martin [Sheen] a réglé sa vie. C’est lui qui a fait fonctionner cette série. Nous n’avions pas besoin d’agir selon notre sentiment d’admiration, d’amour ou de désir pour le protéger. C’est un cœur très cher, et je ne connais personne qui ait mis sa confiance dans une action comme celle-là, ou qui ait compris l’importance de s’exprimer politiquement et qui soit prêt à tout risquer dans un combat pour la justice.

Les choses se resserraient dans le Wisconsin, comme c’est inévitable, et tout le monde se présente. Martin, qui a 84 ans, pour l’amour de Dieu, est monté dans un avion. Mary McCormack, Richard Schiff. Dulé [Hill]. Nous nous présentons tous les uns pour les autres.

Quelle est votre réponse à ceux qui disent : « Vous êtes une célébrité ». Vous devriez vous retirer de la politique ?

Je comprends tout à fait que les gens lèvent les yeux au ciel lorsque des célébrités parlent de politique. J’ai roulé le mien. Je commence généralement un discours en rappelant aux gens que je suis spécialisé en théâtre. Mais une chose dont je suis fier chez toutes les personnes qui choisissent de dépenser leur célébrité en mettant en lumière des questions importantes, c’est que nous ne défendons pas nos intérêts personnels.

Vous craignez que les acteurs aient trop d’influence sur le système politique, qu’ils sortent et organisent des rassemblements pour Stacey Abrams ? Il faudrait voir ce que font les compagnies pétrolières à travers le système politique. Tout est dans l’intérêt personnel.

Je suis fier de tous ceux qui s’expriment pour tenter de maintenir ce pays à la hauteur de ses promesses spectaculaires et non tenues, car nous ne disons pas des choses que nous devrions probablement dire. [if this was about self-interest]comme si nous avions besoin de plus d’incitations au tournage en Californie.

Whitford en 2019. (Francine Orr/Los Angeles Times)

L’ironie est que les Républicains ont voté à plusieurs reprises pour des célébrités, des hommes qui ont joué dans le cinéma et la télévision. Reagan, Schwarzenegger, Trump.

Je m’excuse toujours d’être une célébrité, d’être un gars qui se maquille pour gagner sa vie.

Alors Donald Trump arrive, et ce serait comme si je disais : « Voici ce que vos lecteurs doivent comprendre sur moi. Je suis incroyablement riche. Je veux dire, tu n’en as aucune idée. Et la raison pour laquelle je suis si riche, c’est que je suis le plus grand acteur qui ait jamais vécu. Je ne sais pas si vous avez vu mon travail dans « La Revanche des Nerds II : Nerds in Paradise », mais je suis un génie. Et au fait, je veux juste dire que le petit Chrissy Bale est nul.

Si je disais cela, j’espère que ma carrière serait terminée.

Hollywood pourrait vous rejeter, auquel cas vous pourriez organiser un concours de télé-réalité ou vous présenter à la présidence.

Nous devons reconnaître que nous faisons de la politique à l’ère du divertissement. La peine de mort en politique est réservée à une seule chose. Vous pouvez avoir une liaison avec un stagiaire et vous serez pardonné. Vous pouvez partir en guerre sur la base de faux renseignements sans plan, voire tuer quelques centaines de milliers de civils. Vous serez pardonné.

La peine de mort en politique est réservée à une chose, qui est ma peur idiote et quotidienne : être mauvaise à la télé. C’est impardonnable.

Bien que déroutant, Trump est vraiment une bonne télévision. Un problème dont nous devons être conscients est qu’il est beaucoup plus amusant d’assister à un accident de voiture que de voir une voiture s’arrêter à un panneau d’arrêt. Tout le monde est désormais incité à attirer l’attention, c’est pourquoi nous avons vraiment besoin de journaux locaux dotés d’un sens du devoir civique pour mettre les choses en perspective et les imprimer.

Vous avez joué des rôles majeurs dans des séries et des films très d’actualité ou politiques, notamment le film d’horreur racial de 2017 « Get Out ». Avez-vous recherché ce genre de productions ?

Ce n’est pas intentionnel. J’ai toujours pris la chose la plus intéressante que je pouvais obtenir. J’ai pu participer à des émissions qui mettent de la chair, du cœur et des enjeux sur des questions abstraites controversées, et c’est une condition préalable très importante pour créer un système politique qui va adopter ces idées.

Je suis fier de faire partie d’un mouvement culturel qui, je pense, tente de maintenir ce pays à la hauteur de son aspiration spectaculaire et insatisfaite d’inclusion et d’opportunités pour tous.

Cela me rappelle. … J’ai travaillé sur ce film de Clint Eastwood intitulé « A Perfect World ». Un jour, j’étais assis à côté de lui sur le plateau et je lis le New York Times. Il venait de gagner l’Oscar [for “Unforgiven”] et il y a ce gros titre et cette photo de lui. Il disait : « La vision de l’Amérique de Clint Eastwood ». Et je dis : « Hé, Clint, tu as vu ça ? Il s’agit de votre vision de l’Amérique. Et il a dit : « Vision de l’Amérique ? Il y a dix ans, je travaillais avec un orang-outan. Maintenant, ils pensent que je suis Gandhi. Je viens de prendre le meilleur rôle disponible.

Whitford à Beverly Hills en 2019. (Francine Orr/Los Angeles Times)

Pensez-vous que le divertissement aide à faire avancer les élections ?

Nous avons tendance à penser que [popular] la culture est la façon dont vous créez votre vision morale, et c’est certainement très important. Mais « l’aile ouest » ne vous aidera pas si vous souffrez d’une maladie préexistante et si vous n’avez pas de soins de santé. Et si vous êtes victime d’un viol sans accès aux soins d’avortement, « The Handmaid’s Tale » ne vous aidera pas.

La droite a compris que la politique est la manière dont vous créez votre vision morale. Nous devons nous impliquer politiquement, tout au long du scrutin, au lieu d’attendre tous les quatre ans pour voir si nous tombons amoureux des candidats.

« The West Wing » a été créé en 1999. « The Handmaid’s Tale » est arrivé 18 ans plus tard. Si on les compare l’une à l’autre, elles montrent un déclin de la société et de la politique américaine assez effrayant.

Je n’oublie pas l’ironie du fait que ma carrière suit essentiellement la mort de la démocratie. « West Wing » est désormais un genre de porno progressif rassurant. Quand j’ai lu le livre de Margaret Atwood lorsqu’il est sorti en 1984, cela m’a semblé être un cauchemar suranné.

Margaret a dit qu’elle avait failli mettre ce livre de côté à plusieurs reprises parce qu’elle pensait simplement que c’était trop improbable et qu’elle partait du principe que nous n’achèterions pas. Et nous y sommes. Le Journal de l’American Medical Assn. a déclaré que 65 000 victimes de viol étaient enceintes [in states with total abortion bans]. Et c’était en février, donc Dieu sait ce que c’est maintenant.

Nous obligeons actuellement les victimes de viol à mener à terme l’enfant de leurs violeurs. C’est à peu près aussi « Servante » que possible.

« The Handmaid’s Tale » a étrangement prédit des événements qui ont secoué la nation, comme la chute de Roe contre Wade. Est-ce que ça fait peur de cette façon sur le plateau ?

L’année dernière, j’étais réalisateur, alors j’y suis retourné et j’ai regardé chaque épisode. Et il y a ces flashbacks où soudain les femmes [rights are being repealed]. On suppose que le pire ne peut pas arriver, mais c’est pourtant le cas.

Et je pense que nous devons le nommer : le nationalisme chrétien blanc – et la misogynie est au cœur du cerveau reptilien du nationalisme chrétien blanc. Et il utilise les leviers de la démocratie pour saper la démocratie, ce qui est essentiellement ce que veut dire [cues up] «Le conte de la servante».

Les gens sont dépassés et épuisés par tout le vitriol et la désinformation autour de cette élection. Es-tu?

Cela fait partie de la stratégie, inonder la zone, comme le dit Steve Bannon. C’est ainsi que [the far right] veut que nous ressentions. Rendre les gens épuisés, confus, en pensant que le système politique ne fonctionne plus.

J’essaie de rappeler aux gens que cela fait absolument partie du plan de match. Mais le désespoir est un luxe que vos enfants ne peuvent pas se permettre. L’action est l’antidote.

« L’aile ouest » semble désormais pittoresque.

L’un des points forts de cette émission est sa représentation non cynique de l’importance du service public, et c’est le genre de message fondamental qui, vous le savez, est vraiment bipartisan.

Je dis toujours que ce qui est le plus important à propos de « West Wing », c’est que nous avions des républicains rationnels. Si je lançais Donald Trump [to the show’s writers] en tant que personne contre laquelle nous allions nous présenter, cela aurait semblé très irrespectueux.

Qu’est-ce qui vous donne espoir ?

L’une des choses qui me donne de l’espoir, c’est que c’est la première élection présidentielle post-Dobbs et que les femmes sont énervées. Si vous regardez chaque élection spéciale depuis [the Supreme Court’s Dobbs decision gutted the constitutional right to abortion services]les femmes sont vraiment présentes [to vote].

Je suis heureux de savoir que vous êtes optimiste, même si cela vous donne la nausée.

Je suis très optimiste. Et sinon, je te verrai au camp d’internement. Mais ne faites pas signe. Clignez simplement des yeux deux fois. Sauvez-vous.