Au milieu de la deuxième vague de COVID-19, lorsque le Maharashtra a imposé des restrictions plus strictes, plusieurs fabricants de spectacles sur petit écran ont décidé de déplacer le tournage en dehors de l’État à Goa, Gujarat, Jaipur, Silvasa, entre autres.

Et même si l’ensemble des acteurs et de l’équipe d’un certain nombre de séries ont déménagé pour continuer à tourner afin d’apporter au public leur dose quotidienne de divertissement, les acteurs seniors n’ont pas pu rejoindre les unités de leurs émissions et sont contraints de se retrouver sans travail au milieu de la pandémie.

Aanjjan Srivastav, 73 ans, qui joue dans ‘Wagle Ki Duniya’ (WKD) a déclaré à Hindustan Times dans une interview : « J’ai agi toute ma vie et maintenant si je ne peux pas, alors que vais-je faire ? Nous voulons agir jusqu’à ce que nous vivre. Quiconque veut travailler devrait être autorisé à travailler. Si nous n’agissons pas, nous mourrons même sans Covid. Certains acteurs agissent pour l’argent tandis que d’autres jouent pour le métier et apprécient le processus. J’ai hâte d’y aller retour aux décors. Dès que le gouvernement nous le permet ou que le verrouillage se termine, je veux travailler. «

Pas seulement Aanjjan, il y a plusieurs vétérans de l’industrie qui manquent des tournages en raison de la pandémie. D’Anupam Shyam qui joue dans ‘Mann Ki Awaaz Pratigya 2’, Bharti Achrekar qui incarne le rôle de Radhika Wagle dans ‘Wagle Ki Duniya’ à Swati Chitnis de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la plupart des personnes âgées ont été confinées chez elles alors que leurs unités continuer à tirer au milieu de la pandémie.

En fait, récemment, lorsque l’acteur de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Ghanshyam Nayak, alias Nattu Kaka, n’a pas été vu dans la série, des informations selon lesquelles il souffrait d’une crise financière ont fait surface. Cependant, il a rejeté tous ces rapports et a déclaré qu’il n’avait pas fait de pause dans l’émission. Il a en fait ajouté qu’il espérait reprendre le tournage peu de temps après que la situation du coronavirus soit sous contrôle et que tout le monde soit de retour sur les plateaux. Nayak a même mentionné qu’en raison des protocoles de sécurité, les acteurs principaux ne tournent pas en dehors du Maharashtra au milieu de la pandémie de COVID-19.

Selon les rapports, les acteurs et l’équipe de «Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah» ont tourné à Vapi.

Dans une interview avec un grand quotidien, Nayak a clarifié en disant: « Je ne comprends pas pourquoi les gens font passer une telle négativité? Je n’ai pas pris de pause dans la série. Les circonstances sont telles que les acteurs principaux ne tournent pas en dehors du Maharashtra. Nous sommes en suivant les protocoles de sécurité et c’est dans notre propre intérêt que les réalisateurs aient pris cette décision. Je ne suis pas au chômage, l’équipe s’occupe de nous. Et j’espère reprendre le tournage dès qu’ils seront de retour à Mumbai. »

« Je ne souffre d’aucune crise financière. Je profite de mon temps à la maison avec mes petits-enfants et mes enfants aident en fait des personnes qui ont besoin d’aide. Je ne suis ni au chômage ni ne souffre de problèmes financiers », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Rajendra Chawla, 52 ans, qui ne tourne pas pour son émission « Tera Yaar Hoon Main », en gardant à l’esprit les protocoles de sécurité, a déclaré que son équipe avait trouvé un moyen de le voir dans les épisodes. Il a déclaré à HT: « L’équipe a révisé le script de manière à montrer mon personnage via des appels vidéo dans la série. Je tourne de courtes vidéos et je les envoie. Ce n’est pas la même chose que de tourner mais je suis heureux de faire quelque chose. Je mon unité me manque et je leur parle quotidiennement. Auparavant, je ne regardais pas l’émission régulièrement, mais maintenant je regarde chaque épisode. »

Arvind Vaidya, 81 ans, qui est prêt à rejoindre son émission Anupamaa à Silvassa, a déclaré à HT : « Je me sentais vraiment mal de ne pas pouvoir aller tourner. J’ai joué pendant 56 ans de ma vie et pour moi, jouer n’est pas mon pain et mon beurre mais mon saans (respire). Je comprends le problème et je ne voulais prendre aucun risque. J’ai parlé au producteur Rajan Shahi qui m’a permis de faire une pause et maintenant que j’ai les deux doses de le vaccin, j’espère les rejoindre bientôt. »