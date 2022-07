L’acteur de Vikrant Rona, Kichcha Sudeepa, s’ouvre sur les films de Bollywood au box-office ; dit: “Si Virat Kohli n’est pas en forme, vous ne pouvez pas lui retirer ses records”

L’événement de pré-sortie de Vikrant Rona a eu lieu aujourd’hui, 25 juillet, au prestigieux hôtel 5 étoiles Taj Lands End à Bandra, Mumbai, devant un énorme contingent de la presse. Qu’il suffise de dire que le Événement de pré-sortie de Vikrant Rona a frappé toutes les bonnes notes compte tenu non seulement de la façon dont il a envoyé les médias dans une frénésie, mais aussi de la façon dont l’événement est rapidement devenu viral dans tous les quatuors sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cela était en grande partie lié à certaines des déclarations à succès faites par les deux Salman Khanqui présente Vikrant Rona en hindi, et Kichcha Sudeepala star du film, tout comme les collections à succès de leurs films.

Salman Khan s’ouvre sur les films de Bollywood au box-office

Inévitablement, la conversation a viré vers le triste état des films de Bollywood actuellement au box-office, grands ou petits. Lorsqu’on a demandé à Salman Khan de s’exprimer sur ce qui semble être en difficulté à Bollywood en ce moment, la superstar a ajouté : “Nous essayons tous de faire le meilleur film, nous voulons qu’il atteigne tout le monde. Parfois ça marche, parfois non. Il n’y a pas de formule pour dire que quelque chose fonctionnera à 100 %.” Court et doux, mais au point quintessentiel Salman.

Kichcha Sudeepa fait une analogie entre Virat Kohli et Bollywood

Contribuant à ce que Salman a déclaré sur le sujet, Kicchha Sudeep a ajouté: “Je ne veux pas généraliser. Beaucoup de films sont réalisés en un an, tous les films ne fonctionnent pas bien. Quelques films oui, quelques films non. t, cela ne veut pas dire que nous généralisons et disons que quelque chose domine. Il y a de bons moments pour tout. Si l’industrie cinématographique hindi ne faisait pas de grands films, si elle n’avait pas de gens formidables, comment pourriez-vous soutenir pour si de nombreuses années ? C’est là, c’est juste une question de… C’est comme… Virat Kohli étant hors de forme pendant un certain temps, allez-vous lui retirer ses disques ? Ça ne marche pas comme ça… Chaque industrie est debout par son potentiel. Même à Hollywood, seuls ces 10-15 films sortent chaque année en Inde qui fonctionnent. Il y a environ 200 films hollywoodiens qui ne fonctionnent pas, dont nous ne savons rien (plus que cela sort en Inde, mais il fait un point valable). ”

Vikrant Rona met également en vedette Jacqueline Fernandez et sort le 28 juillet dans les salles du monde entier.