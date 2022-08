L’acteur de Vikram Vedha Hrithik Roshan chante une nouvelle chanson le jour de l’indépendance 2022 ; la petite amie rumeur Saba Azad et l’ex-femme Sussanne Khan réagissent

L’acteur de Vikram Vedha, Hrithik Roshan, a récemment chanté une nouvelle chanson, Hindustan Meri Jaan, et l’a partagée avec ses fans à l’occasion du Jour de l’Indépendance 2022. Hrithik s’est rendu sur son Instagram lundi soir et a posté la vidéo. Ses talents de chanteur ont laissé les fans émerveillés. Dans la vidéo, des sportifs et des athlètes se préparaient à remporter des tournois représentant l’Inde. De plus, le clip vidéo montrait des aperçus de l’armée indienne, de l’armée de l’air indienne, de la marine indienne et des programmes spatiaux.

Différentes régions du pays et une variété de cultures ont également été montrées dans la vidéo. La vidéo s’est terminée par ‘cheer for India’. Les paroles de la chanson sont “Hindustaan ​​Meri Jaan”. Hrithik Roshan a sous-titré le message : “Je l’ai senti. J’ai chanté. Assemblez quelques photos pour le présenter. C’est mieux avec un casque, mais cela n’améliorera pas le mauvais chant. Dans l’espoir et dédié au véritable esprit de liberté. Liberté pour chacun individuel. Merci @jackkybhagnani de m’avoir permis d’utiliser votre création. Merci @vishalmishraofficial, j’ai fredonné ça depuis que j’ai entendu ce morceau merveilleux.”

Voir la vidéo –

Il a complété le message en disant : “Merci à mon homme @tigerjackieshroff d’avoir inspiré cela, en suivant votre exemple mon ami. Merci @purpose.studios d’avoir travaillé sur des vacances et d’avoir pensé spontanément à y travailler votre magie. Désolé de vous avoir emmené par surprise @shannondonaldmusic promet de faire comme il faut la prochaine fois. @jjustmusicofficial @warnermusicindia #VandeMataram.”

Le père de Hrithik, Rakesh Roshan, a écrit: “Les cheveux dressés! Jai Hind.” Sussanne Khan a commenté: “Fab God bless you Rye (Hrithik). Pour toujours nous motiver et nous inspirer tous de la manière la plus récente! C’est incroyable.” Selon la rumeur, la petite amie Saba Azad a laissé des emojis au cœur noir dans le message.

Sur le front du travail, Hrithik sera vu à Vikram Vedha avec Saif Ali Khan et Radhika Apte. Le film sortira le 30 septembre. On le verra également dans Fighter aux côtés de Deepika Padukone.