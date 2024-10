L’acteur de « Veep » s’interroge sur le manque d’invitation à la réunion : Julia Louis-Dreyfus réagit

Julia Louis-Dreyfus a répondu à Patton Oswalt en exprimant sa déception de ne pas être incluse dans le Veep retrouvailles – et beaucoup pensent que son message a raté la cible.

Veep est un satire politique série diffusée sur HBO de 2012 à 2019. La comédie n’a jamais quitté l’air du temps culturel car elle prédit une partie du chaos des élections de 2020, comme les manifestations « compter les votes », et le drame du cycle électoral actuel, en en particulier, le président se retire de sa réélection et le vice-président prend sa place.

L’émission met en vedette Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de la vice-présidente Selina Meyer qui remporte finalement l’investiture et la présidence et Oswalt incarne Teddy Sykes, ancien directeur de campagne adjoint du colistier de Meyer, Jonah Ryan.

Dimanche, Stephen Colbert a animé un live Veep réunion des acteurs et lecture de table avec d’anciens membres de la distribution et une variété d’invités spéciaux pour collecter des fonds pour le Parti démocrate du Wisconsin. Avant les retrouvailles, Oswalt s’est adressé à X, anciennement Twitter, pour faire savoir aux fans de la série qu’il ne savait pas pourquoi il « n’avait pas été invité » à la rejoindre, Louis-Dreyfus partageant un message sarcastique en réponse.

Semaine d’actualités a envoyé un courrier électronique aux porte-parole de Louis-Dreyfus et d’Oswalt pour commentaires lundi en dehors des heures normales de bureau.

Patton Oswalt lors d’une cérémonie de remise de prix à Beverly Hills en 2023 et Julia Louis-Dreyfus lors d’une première à Hollywood Disney en 2020. Louis-Dreyfus a répondu au message d’Oswalt selon lequel il n’était pas inclus dans la réunion de Veep.

Patton Oswalt lors d’une cérémonie de remise de prix à Beverly Hills en 2023 et Julia Louis-Dreyfus lors d’une première à Hollywood Disney en 2020. Louis-Dreyfus a répondu au message d’Oswalt selon lequel il n’était pas inclus dans la réunion de Veep.

Léon Bennett/Frazer Harrison/Getty Images



« Ça a l’air incroyable. Je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas été invité. C’est le genre de chose que je voudrais envelopper dans mes mains et saisir avec enthousiasme sans jamais lâcher prise. Mais écoutez quand même parce que ça a l’air ÉPIQUE, » Oswalt a posté sur X en réponse à une vidéo de Louis-Dreyfus partageant des informations sur les retrouvailles.

Au moment de la rédaction de cet article, son message avait été vu plus de 577 000 fois.

Peu de temps après son message, Louis-Dreyfus a répondu, l’encourageant à regarder les retrouvailles en ligne.

« Désolé Patton, nous n’avions de la place que pour le casting principal plus Larry David, Jason Alexander, le sénateur Tammy Baldwin et Kevin Smith. Le vrai noyau. Mais Patton, vous pouvez donner n’importe quel montant ci-dessous et le regarder ! » elle a écritson message ayant été consulté plus de 313 000 fois au moment de la rédaction de cet article.

Le message de Louis-Dreyfus n’a pas été aussi bien reçu qu’elle aurait pu l’espérer, beaucoup affirmant que son sarcasme est déplacé, même si c’est exactement le genre de chose que son personnage de Veep aurait pu dire.

« Vous n’aviez pas besoin de le castrer verbalement comme ça », une personne a écrit.

« Aïe ! Le combo slam et demande de don est un véritable coup de poing aux tripes ! » dit un autre.

« Ce n’est pas la blague que j’espère que tu voulais. Quoi qu’il en soit, des excuses sont requises. » quelqu’un d’autre a commenté.

Une quatrième personne a ajouté: « Oh, c’est une telle discorde. Pauvre Patton. »

Cependant, d’autres ont trouvé son commentaire amusant, avec une personne écrivant aux côtés d’émojis qui pleurent de rire : « Savage JLD ».

« Pour être honnête, Patton est présent dans toutes les séries télévisées des 15 dernières années, il ne peut donc pas participer à CHAQUE collecte de fonds des acteurs », quelqu’un d’autre a commenté.

Alors qu’Oswalt a d’abord exprimé sa déception de ne pas avoir été inclus dans la réunion, il a finalement fait une apparition dans la section questions-réponses du flux, à laquelle le créateur Armando Iannucci a également rejoint.

Lors des retrouvailles, d’anciens membres de la distribution ont revécu l’épisode de la saison 3 de la série intitulé « Crate », dans lequel la vice-présidente Selina Meyer découvre qu’elle va devenir présidente des États-Unis. Des extraits de l’épisode sont devenus viraux en juillet après que beaucoup aient pensé que cela imitait la vraie vie, le président Joe Biden ayant déclaré son intention de se retirer de la course de 2024 et de permettre à Kamala Harris de prendre sa place.

La réunion a rapidement dépassé son objectif initial de 500 000 $, selon L’enveloppementet au moment où la lecture du tableau se terminait avant une période de questions et réponses, 557 822 $ avaient été collectés.