L’acteur de Varisu Thalapathy Vijay lié à CETTE actrice au milieu des rumeurs de divorce

Thalapathy Vijay ne tarit pas d’éloges sur le succès de son dernier film Varisu. Dernièrement, l’acteur a annoncé qu’il avait divorcé de sa femme Sangeetha après 22 ans de mariage. Selon la rumeur, l’acteur tamoul divorcerait de sa femme avec qui il a deux enfants. Au milieu de cela, une nouvelle controverse a été courtisée et Vijay est supposé sortir avec une jeune actrice.

Les rapports suggèrent que les choses n’allaient pas bien entre Vijay et sa femme Sangeetha. Cependant, rien n’a été confirmé par son équipe et personne n’a réagi à la nouvelle ni acceptée ni démentie. Bien que de telles choses ne soient pas réglées, l’acteur serait en couple avec une jeune actrice de l’industrie du sud. Les médias sociaux sont actifs avec les nouvelles qui Thalapathy Vijay est dans une relation présumée avec une actrice qui a un nom en sept lettres.

Beaucoup de gens prétendent qu’il pourrait s’agir de Keerthy Suresh car son nom comporte sept lettres. Keerthy et Vijay ont partagé la vedette dans deux films, à savoir Bairavaa et Sarkar. Les rapports indiquent que l’intérêt croissant de l’acteur pour l’actrice principale du sud est la raison de la rupture de sa vie conjugale. Lorsque les rumeurs de rencontres de Thalapathy Vijay sont devenues virales, les gens sur les réseaux sociaux ont suivi l’acteur avec le hashtag #JusticeForSangeetha.

Découvrez quelques Tweets

Wig Jay et Keerthy Suresh Love Affair, alors il donne le divorce à sa femme Sangeetha après 22 ans Anil Punda @actorvijay? ???#JusticeForSangeetha pic.twitter.com/vjPlmPAgaD Taches (@YourHighnessSai) 23 janvier 2023

Les rumeurs de divorce de Thalapathy Vijay et Sangeetha ont commencé lorsque l’acteur La page Wikipedia a déclaré qu’il prévoyait de se séparer de sa femme. Les rumeurs ont commencé lorsque Sangeetha n’a pas assisté à la baby shower de la femme du cinéaste Atlee, Priya, ni au lancement audio de Varisu.

Sur le front du travail, Thalapathy Vijay a été vue pour la dernière fois dans Varisu qui fonctionne avec succès au box-office. C’est le film le plus rentable de la superstar, gagnant plus de Rs 250 crore dans le monde. Le film met également en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal. Le drame d’action est réalisé par Vamshi Paidipaly et produit par Dil Raju.