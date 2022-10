L’acteur de Tracy Beaker Bouncer Plakova, Ben Hanson, semble méconnaissable 16 ans après son passage à l’émission CBBC

L’acteur de TRACY Beaker, Ben Hanson, a été aperçu méconnaissable 16 ans après avoir joué Bouncer Plakova dans la série.

L’acteur est très différent de son personnage CBBC au visage frais grâce à ses poils faciaux, arborant une barbe épaisse dans les clichés des médias sociaux.

Bbc

Ben a joué Bouncer dans l’émission pour enfants à succès de CBBC[/caption]

Instagram

Il a maintenant l’air d’avoir grandi avec une pilosité faciale impressionnante[/caption]

L’acteur Ben, 35 ans, mieux connu sous le nom de Bouncer dans l’émission télévisée pour enfants qui s’est déroulée de 2002 à 2005, a l’air très différent en grandissant.

Alors jeune adolescent, Ben a souvent été vu dans la série portant des chemises aux couleurs vives avec ses courts cheveux noirs relevés.

Son visage de bébé était exposé sans la barbe impressionnante qu’il porte maintenant et montre dans ses clichés Instagram.

L’ancien enfant de Dumping Ground est maintenant un entraîneur personnel, montrant souvent ses muscles impressionnants à ses fans des médias sociaux.

EN SAVOIR PLUS SUR TRACY BEAKER tous grandis La star de Louise de Tracy Beaker semble totalement méconnaissable 20 ans après ses débuts ENFANT STAR Dani Harmer de Tracy Beaker claque les fans qui supposent qu’elle a “pris beaucoup de drogue”

De nouveaux clichés voient la star exhiber ses poils sur le visage alors qu’il pose avec sa petite amie, plaçant un doux baiser sur ses lèvres alors qu’il s’habillait en costume.

Tandis qu’un autre a capturé Ben debout seul, l’air pimpant dans une veste de costume bleue et un jean, arborant une barbe parfaitement formée.

“J’ai hâte de me rhabiller bientôt”, a-t-il légendé le cliché, alors que ses amis jaillissaient de lui comme “magnifique”.

Après son passage sur Tracy Beaker, Ben a continué en tant qu’acteur et présentateur de CBBC avant de devenir agent immobilier.





Cela vient après que les fans de Tracy Beaker ont été choqués par l’actrice Chelsie Padley, qui a joué l’innocente Louise Govern aux cheveux en tresse de la série alors qu’elle n’avait que 10 ans.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, l’actrice a l’air complètement différente – et a connu un énorme demi-tour de carrière depuis CBBC.

Chelsie était un élément clé du casting de Tracy Beaker de la BBC aux côtés de Dani Harmer, qui jouait le rôle du protagoniste.

Basé sur la série de livres cultes de Jacqueline Wilson, le hit de la BBC a suivi l’orpheline Tracy et ses copains dans la maison pour enfants “Dumping Ground” et les premiers écrans à succès en 2002.

Il est devenu l’une des franchises les plus populaires de tous les temps, avec six livres, trois séries télévisées, un certain nombre de retombées à succès et un téléfilm.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

Cela fait 20 ans que la série a été diffusée pour la première fois et beaucoup auraient du mal à reconnaître les personnages principaux, y compris Chelsie, qui jouait la meilleure amie de Justine Littlewood.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, Chelsie est entraîneuse de fitness et de style de vie et lance une nouvelle entreprise qui sera bientôt révélée.

Instagram

Ben pose souvent avec sa petite amie de longue date Lily[/caption]

Bearfitben/Instagram

Ben montre également ses muscles d’entraînement personnels à ses fans[/caption]