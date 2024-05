L’acteur de Top Gun, Glen Powell, s’installe au Texas et critique Hollywood comme un « faux monde »

Glen Powell fait écho à McConaughey et quitte Hollywood pour l’authenticité d’Austin.

L’acteur Glen Powell, connu pour son rôle dans Top Gun : Maverick, a révélé que Matthew McConaughey avait influencé sa décision de quitter Hollywood et de retourner dans sa ville natale d’Austin, au Texas.

Rejoignant les rangs de stars comme Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Julia Roberts et Nicole Kidman, Powell a cité le désir d’intimité et de proximité avec ses parents comme facteurs à l’origine de son déménagement.

Après avoir résidé à Los Angeles pendant 15 ans, Powell, qui a récemment joué dans la comédie romantique N’importe qui sauf toi aux côtés de Sydney Sweeney, a déclaré qu’il avait atteint un point de sa carrière où il se sentait à l’aise en quittant le centre animé du divertissement d’Hollywood.

McConaughey a comparé Hollywood à « Matrix », soulignant son caractère artificiel par rapport à l’authenticité de la vie à Austin.

Powell a exprimé le désir d’une séparation entre sa vie professionnelle et personnelle, d’autant plus que ses parents vieillissent et que sa famille s’agrandit.

Il espère échapper à la surveillance constante d’Hollywood et conserver un sentiment d’intimité au Texas.

Bien qu’il ait quitté Los Angeles, Powell prévoit de conserver sa propriété à Tribeca et de poursuivre son implication dans l’industrie du divertissement, notamment en obtenant son diplôme à l’Université du Texas.

Il a souligné l’importance émotionnelle du retour à l’école en déclarant : « Je pense que c’est vraiment important pour ma mère et c’est plus une chose émotionnelle pour moi. »