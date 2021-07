L’acteur de ‘TMKOC’ Aradhana Sharma fait une révélation CHOQUANTE face au canapé du casting

« Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » est une émission de télévision populaire et tous ses membres de la distribution jouissent d’une énorme popularité. Ainsi, lorsque l’ancienne candidate de « Spilitsvilla 12 » Aradhana Sharma a rejoint « TMKOC », elle a reçu le même amour et la même renommée.

En peu de temps, Aradhana qui interprète le rôle de Deepti, le détective, a acquis une énorme popularité. Cependant, la célébrité ne lui est pas facile. Aradhna a dû faire face aux préjugés et au casting avant de pouvoir obtenir sa grande chance.

Dans une récente interview, Aradhna a parlé des difficultés et des critiques qui se sont heurtées à sa poursuite d’une carrière d’actrice. Non seulement cela, elle a même parlé d’un horrible incident de casting.

S’adressant à TOI, Aradhana a déclaré que l’un des agents de casting lui avait fait des avances inappropriées qui l’ont tellement marquée à vie qu’elle a commencé à avoir des problèmes de confiance qui la mettaient mal à l’aise même avec son père.

Rappelant l’horrible incident, Aradhna a déclaré: « Un incident m’est arrivé et je ne pourrai jamais l’oublier de toute ma vie. Cela s’est passé il y a quatre ou cinq ans. J’étudiais alors à Pune. Cela s’est passé dans ma ville natale Ranchi. Là était une personne qui faisait un casting à Mumbai. Je faisais des missions de modélisation à Pune et j’étais donc un peu connu. Je suis allé à Ranchi car il m’a dit qu’il faisait le casting pour un rôle. Nous faisions la lecture de script dans une pièce et il était essayant de me toucher. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Je me souviens juste de l’avoir poussé, d’ouvrir la porte et de m’enfuir. Je n’ai pu partager cela avec personne pendant quelques jours. C’était un script de lecture de scène d’amour. Il était très mauvais. »

Elle a ajouté: « J’avais alors 19/20 ans. Je ne pouvais laisser personne me toucher. Avant, je me sentais si mal. C’était une très mauvaise expérience pour moi. Ma mère et moi voulions le confronter, mais notre les membres de la famille se sont arrêtés. »

Partageant comment elle a été précédemment jugée sur son apparence, Adharna a déclaré: « Nous envoyons nos portefeuilles à diverses agences de casting et l’une d’entre elles cherchait un rôle » joli et magnifique « . J’ai donc dit à l’agent de casting de transmettre mon portefeuille et il a dit : ‘J’ai écrit ici joli mais tu n’es pas joli’. C’étaient ses mots. Il m’a dit que je ne rentrais pas dans ‘joli et beau’ et je donnerai des rôles qui me conviendront. »

Ardhana a également révélé qu’elle avait été traitée de « transsexuelle » à cause de son corps. « Je suis vraiment dans le fitness et j’ai aussi appris les arts martiaux. Alors les gens diraient que j’ai l’air ‘mardaana’. J’ai aussi beaucoup honte de mon corps. »

Pour les non-spécialistes, avant d’être encordée pour ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah’, Aradhana Sharma a été vue dans Aladdin-Naam Toh Suna Hi Hoga de Sony SAB, essayant le personnage de Sultana Tammana.