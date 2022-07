L’acteur de “Titanic” et “The Omen” David Warner est décédé à 80 ans

Souvent interprété comme un méchant, Warner a joué des rôles dans le thriller psychologique de 1971 « Straw Dogs », le classique d’horreur de 1976 « The Omen », l’aventure de voyage dans le temps de 1979 « Time After Time » – il était Jack l’Éventreur – et le blockbuster de 1997 “Titanic”, où il a joué le valet malveillant Spicer Lovejoy.

Formé à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, Warner est devenu une jeune vedette de la Royal Shakespeare Company, incarnant notamment le roi Henri VI et le roi Richard II. Sa performance en 1965 dans le rôle-titre de “Hamlet” pour la compagnie, dirigée par Peter Hall, était considérée comme l’une des meilleures de sa génération.

Il a eu une carrière prolifique au cinéma et à la télévision en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et est devenu le favori des fans de science-fiction pour ses rôles dans “Time Bandits” de Terry Gilliam, le film informatique “Tron”, le remake de “Planet of the Apes” par Tim Burton. », et la franchise « Star Trek », où il a fait plusieurs apparitions dans différents rôles.