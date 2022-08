L’acteur de Tiger 3, Salman Khan, rentre chez lui après des vacances à Dubaï avec une sécurité renforcée à l’aéroport; voici comment les internautes ont réagi

Bollywood Bhaijaan Salman Khan est de retour chez lui après ses somptueuses vacances à Dubaï. L’acteur a récemment été aperçu à l’aéroport de Mumbai samedi matin et était accompagné de sa garde du corps Shera et de policiers. La sécurité semble s’être renforcée pour Salman après qu’il ait commencé à recevoir des menaces de mort. Salman a enfilé une chemise grise décontractée associée à un denim noir déchiré et était plus beau que jamais. Les photos et vidéos de Salman de Dubaï sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, la police de Mumbai a accordé un permis d’armes à feu à Salman après que l’acteur ait demandé un permis d’armes pour se protéger. Pour les non-initiés, après que le chanteur punjabi Sidhu Moose Wala a été abattu, Salman et son père Salim Khan ont reçu une lettre de menace. Si l’on en croit les rapports, la lettre indiquait comment Salman et son père subiraient le même sort que Sidhu. s’est approché de la police de Mumbai et a obtenu la sécurité. Le gang Lawrence Bishnoi aurait été impliqué dans l’envoi de menaces de mort à la famille. La menace de mort de Salman Khan était sur le nouvelles de divertissement et a laissé les fans choqués.

Après les vacances de Salman à Dubaï, il reprendra le tournage de son prochain film Bhaijaan qui sera réalisé par Farhan Samji. Le film mettra en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal aux côtés de Saknan Khan avec les célébrités de Bigg Boss 13 Shehnaaz Gill et Palak Tiwari. En dehors de cela, Salman a Tiger 3 avec Katrina Kaif dans le rôle principal. Séance récente de Salman avec Chiranjeevi pour Le Parrain. Les images des tournages de l’émission sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

