L’acteur de Tiger 3 Salman Khan a été poursuivi par 20 motards avec des cannes à la main à Hyderabad ?

Les célébrités sont toujours entourées de fans et font des choses folles pour leurs stars préférées. L’acteur de Bollywood Salman Khan n’est pas différent. La star de Tiger 3 a un énorme fan suivant et passe à travers eux avec l’aide de ses gardes de sécurité. Mais il y a des moments où les fans franchissent la ligne et gênent les stars. Saviez-vous que Salman a déjà été poursuivi par 20 motards à Hyderabad lorsqu’il est arrivé dans un stade pour un événement ? Oui, tu l’as bien lu! Cet incident effrayant a eu lieu en 2013 lorsque Salman a atteint Hyderabad pour la Celebrity Cricket League. L’acteur est arrivé pour voir son frère Sohail Khan qui jouait dans les Mumbai Heroes contre les Telugu Warriors.

Leur match de cricket a eu lieu au stade Lal Bahadur Shastri (LB) et l’événement s’est terminé à 11 nuits. Après le match, Salman s’est dirigé à l’extérieur du stade où sa voiture était garée, sa sécurité a éloigné les gens des portes pour l’entrée de l’acteur. La voiture de Salmane était suivie par 20 motards du stade qui avaient des cannes à la main. Ils frappaient même à la fenêtre. Les motards ont suivi la star du stade jusqu’à son hôtel. Salman est resté en colère à cause du comportement du motard car cela aurait pu causer un accident.

Sur le plan du travail, Salman est prêt à répandre sa magie à l’écran avec Kabhi Eid Kabhi Diwali réalisé par Farhad Samji. Le film mettra également en vedette Pooja Hegde dans le rôle principal. Le film de Salman sortira le 30 décembre.