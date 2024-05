L’acteur de Thor embrasse sa femme Elsa Pataky et est rejoint par leurs 3 enfants ainsi que Robert Downey Jr et Anya Taylor-Joy

Par Terry Zeller pour Dailymail.com





Chris Hemsworth était entouré de sa famille et de ses amis lors de la réception de son étoile sur le Hollywood Walk Of Fame mercredi.

The Furiosa : Un acteur de Mad Max Saga, 40 ans, a été rejoint par sa femme Elsa Pataky, 47 ans, et leurs trois enfants – sa fille India Rose, 12 ans, et ses jumeaux Sasha et Tristan, 10 ans – alors que la Chambre de commerce d’Hollywood l’a honoré pour son contributions incroyables au cinéma.

Robert Downey Jr., Anya Taylor-Joy et le réalisateur de Mad Max George Miller étaient également présents pour célébrer l’idole de la matinée.

Vêtu d’un élégant costume bleu marine, Chris a laissé les boutons du haut de sa chemise blanche défaits, affichant son sourire mégawatt aux photographes avides.

À un moment donné de la cérémonie, le bel Australien s’est penché et a déposé un doux baiser sur Elsa, qui était stupéfiante dans son ensemble en satin blanc orné de dentelle noire.

Dans un autre cliché, l’adorable couple a posé à côté de la star du Walk of Fame avec leurs fils jumeaux, tandis qu’India Rose s’est retirée de la photo de famille.

Le Hollywood Walk of Fame est une attraction trottoir de renommée internationale à Los Angeles et présente des étoiles accompagnées des noms de célébrités honorées pour leurs réalisations dans l’industrie du divertissement.

Plusieurs autres acteurs australiens et néo-zélandais ont reçu une étoile, notamment Nicole Kidman, Eric Bana, Russell Crowe, Cate Blanchett et Simon Baker.

« Nous sommes fiers d’honorer Hemsworth avec une étoile bien méritée. Chris est connu pour ses performances remarquables qui ont captivé le public du monde entier », lit-on dans un communiqué de l’organisation.

« Avec ses nombreux fans, je suis sûr que ses compatriotes australiens seront très heureux de savoir que nous ajoutons un autre Australien talentueux à notre emblématique Walk of Fame. »

Cela survient après que Hemsworth a révélé samedi l’accessoire surprenant qu’il a gardé en souvenir de la production de son prochain film Mad Max : Furiosa.

Il a admis que son méchant personnage, Dementus, conduisait une moto unique et fortement modifiée dans le film, qu’il a conservée une fois le tournage terminé.

« Je ne sais pas si je dois l’admettre, je n’ai pas volé mais j’ai définitivement dit : « Ça vient avec moi », a-t-il déclaré. Le Daily Telegraph.

À un moment donné de la cérémonie, le bel Australien s’est penché et a déposé un doux baiser sur sa femme Elsa.

Elsa était incroyable dans son ensemble en satin blanc

L’adorable couple avait l’air adoré sur le tapis rouge

Dans un autre cliché, l’adorable couple a posé à côté de la star du Walk of Fame avec leurs jumeaux, tandis qu’India Rose a choisi de ne pas participer à la photo de famille.

Sasha et Tristan ont aidé leur célèbre père à garder ses lunettes de soleil

Les garçons se sont penchés pour discuter avec leur maman adorée.

Sasha et Tristan ont reçu la visite d’Iron Man, Robert Downey Jr.

Anya Taylor-Joy, co-star de Chris dans Furiosa, a fait une démonstration aux longues jambes

L’actrice était stupéfaite dans un ensemble en cuir noir alors qu’elle posait aux côtés du bel acteur

Le copain Marvel de Chris, Robert Downey Jr., était habillé pour impressionner dans un costume noir chic

Les stars ont partagé un rire avant que Robert ne lève le pouce

« J’ai pris la moto que j’avais dans le film. Il était équipé d’un moteur d’avion en étoile comme mécanisme d’entraînement.

Le personnage maléfique de Hemsworth est vu chevauchant cette superbe moto à différents moments du dernier film Mad Max, qui sortira dans les cinémas nationaux le jeudi 23 mai.

Il a ajouté que le réalisateur George Miller avait conçu un brillant récit édifiant qui abordait plusieurs problèmes modernes à travers une lentille fictive.

« Ce qui est remarquable dans ce que George a fait, c’est d’être assez précis quant au potentiel de ce qui est à venir. »

Pendant ce temps, Chris a demandé à ses fans ce qui était arrivé à sa parfaite dentition hollywoodienne lorsqu’il a partagé une vidéo sur Instagram mardi.

George Miller, Chris, Anya et Doug Mitchell ont posé pour une photo de groupe

Le beau gosse australien a souri à la caméra alors qu’il était assis sur une chaise de maquillage, ses dents de devant de longueurs variables et déplacées.

Heureusement, tout cela était au service de la magie du cinéma, puisque Chris se faisait poser de fausses dents en coulisses sur le tournage de Mad Max : Furiosa.

Dans le film d’aventure apocalyptique, l’acteur incarne le chef de guerre Dementus, portant une perruque, de fausses poils sur le visage et de fausses dents pour le rôle.

Il a écrit dans la légende à côté du clip : « Les premiers tests de maquillage pour le Dr Dementus étaient très amusants ».